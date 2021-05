Ce soir, ce n’est pas compliqué, dans Very Good Trip vous n’y trouverez, vous n’y entendrez que des bonnes vibrations.

Le chanteur et musicien du groupe Tyler Joseph de Twenty One Pilots joue sur la scène lors des Billboard Music Awards qui ont eu lieu au Microsoft Theatre le 23 mai 2021 à Los Angeles, Californie. © Getty / Christopher Polk / Banque de photos NBC / NBCU

Twenty One Pilots est un groupe de hip-hop alternatif américain, révélé en Europe en 2015 à la faveur du titre "Stressed Out".

Formé en 2009 par des amis lycéens Tyler Joseph, Nick Thomas et Chris Salih Twenty One Pilots est un groupe américain originaire de Colombus dans l'Ohio. Leur nom vient du livre "All my Sons" d'Arthur Miller, qui aurait beaucoup influencé le leader du groupe dans sa réflexion. Leur premier album éponyme voit le jour en indépendant l'année de leur formation, et fait l'objet d'une série de concerts sur des scènes locales. C'est à cette période que Nick et Chris quittent le groupe pour se consacrer à leurs études et sont remplacés par le batteur Josh Dun.

L’année dernière, lors du confinement, Twenty one pilots offrait "Level of Concern", un single et quelques mois après, le duo revient avec cette fois "Scaled And Icy", un nouvel album.