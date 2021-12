Ce soir, dans Very Good Trip, il va falloir pousser la table contre le mur, replier les chaises, prévoir une dose raisonnable de votre carburant préféré et voilà, je suis sûr qu’en un clin d’œil, vous êtes prêts pour la transe du jeudi soir.

The Fatback Band en 1970. © Getty / Gems/Redferns

Imaginez que ce que vous venez d’entendre est, historiquement, le premier rap de l’histoire des États-Unis à avoir rencontré un succès commercial grand public. « King Tim the Third » attribué un groupe new-yorkais oublié du nom de The Fatback Band est sorti fin 1979. Très peu de temps avant le « Rapper’s Delight » du Sugarhill Gang, un tube mondial dans un style que beaucoup alors considéraient comme rigolo et anecdotique, en tout cas sans lendemain.

Tout comme le rock’n’roll une vingtaine d’années auparavant. Eh oui, c’était alors l’apogée de la période disco. Le monde entier se déhanchait alors sur « Le Freak » ou « Good Times » du groupe Chic ou encore « Hot Stuff » de Donna Summer. À moins d’être très au courant de ce qui se passait à New York, très peu de gens étaient conscients que le rap existait et encore moins qu’il allait devenir un genre à part entière.

« King Tim the Third » était né sinon d’une improvisation, du moins d’une idée très spontanée. The Fatback Band avait vu le jour une dizaine d’années auparavant à New York à l’initiative d’un batteur et chanteur de jazz, Bill Curtis. The Fatback Band, poussé par le le vent de l’histoire, était naturellement passé du jazz au disco-funk. Ce « King Tim the Third », le roi Tim, troisième du nom, existait vraiment. De son état civil Timothy Washington, c’était un de ces très jeunes DJ qui animaient dans le fameux quartier new-yorkais du Bronx ce qu’on appelait des block parties, fêtes autour de pâtés d’immeubles, équipé d’une simple platine et une sono rudimentaire.

Les gars du Fatback Band l’avaient croisé et s’étaient dit, en studio, tiens, pour ce titre, pourquoi on ne demanderait pas à King Tim de venir en studio? Ils ont envoyé quelqu’un le chercher, à l’époque, évidemment, les portables n’existaient pas, il paraît qu’il a fallu toute une journée pour retrouver sa trace dans la cité où il habitait. Et c’est ainsi que King Tim the Third est entré dans la postérité.

Pourquoi éclairer ce soir ce point des débuts de l’histoire du rap ? Parce qu’une remarquable anthologie du genre vient de sortir, intitulée Smithsonian Anthology of Rap. L’Anthologie du rap du Smithsonian. Neuf CD, cent vingt-neuf titres, un livret de trois cents pages, avec quantité de photos et de documents, d’époque.

Ça donne l’impression d’être la somme définitive sur le genre, de The Fatback Band à J. Cole et Drake, en passant par Dr Dre, et plein d’autres. Parmi le comité de spécialistes qui ont supervisé ce coffret, on note la présence de Chuck D, le principal rappeur du légendaire groupe new-yorkais Public Enemy ainsi que la première rappeuse de l’histoire, MC Lyte, également new-yorkaise.