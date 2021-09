Ce soir, dans Very Good Trip, une seule artiste, une seule voix. Vous avez peut-être une vague idée de qui il s’agit. Et ça commence très cool.

L’autrice-compositrice-interprète Billie Eilish - Capture d'écran, dernier post sur les réseaux sociaux, montrant la vidéo de sa nouvelle chanson "Your power". © Maxppp / B4859 / Avalon/PHOTOSHOT

Vous êtes peut-être au courant, surtout si vous avez écouté France Inter aujourd’hui, la Californienne Billie Eilish, qui n’aura que vingt ans à la fin de cette année, et vient de publier cet été son second album, Happier Than Ever, s’apprête à partir en tournée mondiale. Elle sera le 22 juin 2022, c’est dans longtemps, à l’AccorArena de Paris-Bercy.

Et dès demain, si j’ai bien compris, on pourra découvrir sur Disney Plus un film réalisé par le cinéaste californien Robert Rodriguez, présentant un récital de seize chansons de Billie Eilish captées au Hollywood Bowl de Los Angeles.

En attendant, je vous propose, durant l’heure qui va suivre, une sorte de concert idéal. Si vous la connaissez bien, oui, bien sûr, vous allez retrouver certaines de ses chansons à mon sens les plus réussies.

Des chansons qui transmettent quelque chose de nouveau, dans la prise de son de sa voix, déjà. Ce que j’appellerais le théâtre de l’intimité, ou la mise en scène de la voix intérieure d’une adolescente de l’ère Instagram.

Alors, même si vous connaissez très bien Billie Eilish, il y aura peut-être pour vous une ou deux surprises. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien, attendez-vous à une vraie découverte. Comme celle qui a été la mienne, en janvier 2018, précisément, quand, pour la première fois, dans Very Good Trip, sur France Inter, j’ai diffusé sa voix. Je vous disais, je me cite : « Elle devrait faire beaucoup parler d’elle ».

Bon, j’ai pu dire ça de gens dont on on n’a plus jamais reparlé, je l’admets, mais là, ma baguette de sourcier a vibré dans la bonne direction. C’est une chanteuse au talent intemporel, pour moi elle est à part, à la fois dans son époque et hors de celle-ci. Déjà classique, comme pouvait l’être Amy Winehouse.

Billie Eilish :