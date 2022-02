Voyage dans le temps dans Very Good Trip, en un temps reculé où même la tristesse avait quelque chose de lumineux et d’exaltant, en tout cas de grandiose.

Roland Orzabal et Curt Smith, du groupe Tears For Fears, à New York, le 25 mai 1983. © Getty / Gary Gershoff

Ah oui, quand on écoute ça, tout un monde remonte à la surface : les coiffures dites « mulet » pour les garçons, ou lionnes pour les filles, ces vidéos où on voyait des mannequins en maillot de bain se pavanant sur des yachts, buvant des cocktails avec des gars en costumes argentés aux épaulettes rembourrées d’espèces de coussinets.

Oui, 1985, le fantasme de la réussite clinquante, de l’argent facile, beaucoup de jeunes étaient là-dedans et ne voyaient pas où était le mal. Mais enfin, bon, il serait extrêmement injuste, et même stupide, d’assimiler étroitement cette chanson de l’époque, ce tube qu’on vient d’entendre, « Everybody Wants to Rule the World » du duo anglais Tears for Fears aux ridicules de cette période.

Déjà, ce type particulier de mélodie et d’orchestration synthétique, enfin semi-synthétique, à cette époque, où l’aspect martial, héroïque, comme on disait, était contrebalancé par une sombre tristesse, eh bien c’est Tears for Fears qui le représentait, aux oreilles du grand public en ce milieu des années quatre-vingt.

Les chansons de Depeche Mode, en tout cas, c’est mon souvenir, ne passaient guère sur les ondes des radios FM de la période, qui diffusaient avant tout Elton John, Sting ou Dire Straits. Donc, bon, c’est une formule sans doute caricaturale et excessive, mais Tears for Fears, en ces temps reculés, c’était Depeche Mode avant Depeche Mode. Disons le versant le plus accessible de Depeche Mode.

Comme je vous le disais lundi, Tears for Fears revient, étonnamment, dans l’actualité. Je dis étonnamment parce que les deux amis d’enfance qui ont créé Tears for Fears, il y a plus de quarante ans, dans une ville du sud-ouest de l’Angleterre, se sont retrouvés, pour la première fois depuis dix-sept ans, pour réaliser ensemble un nouvel album.

Oui, pour la première fois, même, depuis leurs débuts éblouissants, Roland Orzabal, le chanteur, guitariste et compositeur principal, et son camarade Curt Smith, bassiste et également chanteur, se sont retrouvés tous les deux dans la même pièce, armés de leurs guitares. À tester de nouvelles chansons, à soixante ans, comme deux lycéens. Je vous ai fait écouter lundi dernier la chanson titre de ce nouvel album, « The Tipping Point », à paraître à la fin du mois. Une chanson digne de figurer parmi leurs meilleurs titres, ceux de leurs débuts.

