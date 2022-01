Ce soir, dans Very Good Trip, dernière évocation de l’hiver en chansons, avant de retourner lundi prochain à l’actualité musicale. Ce sera plutôt vintage et il y aura des noms familiers avec aussi des obscurs qui méritent de l’être moins.

Simon and Garfunkel en 1965 © Getty / Hulton Archive

« A Hazy Shade of Winter » est une chanson signée Simon and Garfunkel et elle remonte à la fin de l’année 1966. Soit juste un an après la parution d’une des chansons les plus populaires des années soixante, « The Sound of Silence » qui, d’une certaine façon, a contribué à faire naître, à rendre populaire, en tout cas, un genre qu’on a appelé le folk-rock.

Une naissance accidentelle, dans le cas de Simon & Garfunkel, pas du tout préméditée. En fait, Tom Wilson, qui avait supervisé à New York l’enregistrement des premiers albums de Bob Dylan pour les disques Columbia, avait pris unilatéralement l’initiative d’enrichir l’enregistrement d’une chanson, « The Sound of Silence », en laquelle il croyait. Il y avait, à l’origine, juste une guitare sèche, la voix de Paul Simon et les hautes harmonies de Art Garfunkel.

Tom Wilson a appliqué la même recette que pour Dylan : il a fait venir un groupe de rock pour lui donner un son plus contemporain. Bon, à nos oreilles d’aujourd’hui, ça paraît assez timide, il y a une guitare électrique blues assez lointaine, ça sonne assez désuet. Et d’ailleurs la version folk, dépouillée, de « The Sound of Silence », celle qui circule le plus aujourd’hui, a bien mieux vieilli. Mais enfin le succès de « The Sound of Silence », fin 1965, a parfaitement pris de court Paul Simon, qui menait une vie de beatnik en Europe. Il couchait sous le Pont Neuf à Paris et, à Londres, auprès de Donovan et de jeunes maîtres de la guitare comme Davey Graham et son disciple Bert Jansch, il apprenait des accordages de guitare nouveaux, inspirés des musiques modales d’Afrique du nord.

Il est rentré dare-dare à New York, a retrouvé son compère Garfunkel, et a commencé à orchestrer ses chansons d’une autre façon, plus rythmée. « A Hazy Shade a Winter », un vague parfum d’hiver, libre traduction, paru fin 1966, a quelque chose qui évoque les débuts de ce qu’on a pu appeler le folk psychédélique, même si on est loin des surcharges baroques du genre, dans lesquelles Paul Simon, un enfant du rock’n’roll new-yorkais, n’a jamais versé.

Les paroles se veulent existentielles, on est dans la tête d’un jeune poète et le ton est plutôt sombre. C’est d’ailleurs curieux. On parle souvent de cette période pré-hippie du milieu des années soixante, et de la période proprement hippie encore plus, comme d’une époque où les jeunes voyaient la vie en rose, imprégnés de toutes sortes de rêves et d’utopies joyeuses. Mais les chansons qui sont restées de cette période sont le plus souvent sombres et pessimistes. Le jeune homme de « A Hazy Shade of Winter » est un poète raté, la jeunesse et ses rêves brumeux vont bientôt s’estomper, l’âpre réalité va le rattraper, l’hiver va s’abattre.