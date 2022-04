Very Good Trip vous donne rendez-vous avec un phénomène qui défie la médecine, David Crosby, toujours aussi alerte à 81 ans et plus engagé que jamais.

Le chanteur, arrangeur vocal, guitariste et compositeur David Crosby © AFP / Emma McIntyre / GETTY IMAGES

Les premiers pas d'auteur compositeur interprète de David Crosby, c'était en 1967, au sein des Byrds, le groupe de Los Angeles au sein duquel il s'est fait connaître, même s'il n'y est pas resté très longtemps.

Les Byrds ont été aidé à faire émerger tout un pan, on pourrait même dire un continent de la musique populaire américaine. Comme ils ont été historiquement les tous premiers à greffer, avec un immense succès les mélodies traditionnelles du folk américain, avec ses thèmes contestataires à l'énergie et aux rythmes entraînants apportés aux États-Unis dans ces années-là par les Beatles. Ce qui a été une véritable révolution puisque d'ailleurs, c'est après avoir entendu les Byrds que Bob Dylan s'est mis à son tour à jouer du rock'n'roll.

