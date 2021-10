Very Good Trip sera spécial ce soir parce que vous allez tout reconnaître, ou presque, mais en même temps vous n’avez peut-être jamais rien entendu de ce qui va suivre.

Comme notre semaine Beatles s’achève ce soir, lundi, je vous ai parlé de la très alléchante série « Get Back », qui sera diffusée fin novembre sur la plateforme Disney, où l’on découvrira des images jamais vues des Beatles au travail, en studio.

Bon, mardi, c’était la soirée pour les femmes d’Afghanistan, d’ailleurs ça me rappelle qu’il faut absolument que je vous fasse écouter, ce sera la semaine prochaine, un groupe multi-national : Kefaya, avec une merveilleuse chanteuse afghane, hier, je vous ai parlé de George Harrison, dont on réédite le chef-d’œuvre inaugural, « All Things Must Pass ».

Alors je me suis demandé, encore hier, mais qu’est-ce que je vais faire pour ce soir ?

Passer mes chansons préférées des Beatles, c’est un peu facile, et pour ça, franchement, personne n’a besoin de moi. Donc je séchais, quoi. Et je me suis dit : eurêka. Je vais trouver des versions inattendues, étonnantes, de chansons des Beatles, auxquelles d’autres, interprètes solo, groupes, apportent quelque chose de différent.

Et ça fera donc un Very Good Trip assez inattendu, vous allez en juger. Tenez, prenez cette reprise d’une grande fraîcheur, signée Stevie Wonder en 1970, d’une chanson que les Beatles avaient sortie fin 1965, c’était comme on dit un single à la double face A. Il y avait « Day Tripper » d’un côté, une chanson très inspirée par la soul de Memphis, et de l’autre cette mélodie plus folk de Paul McCartney, « We Can Work It Out ». C’est parti !