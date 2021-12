De la transe toujours et encore dans Very Good Trip. Celle de ce soir aura une couleur, une vibration, un parfum latin, pour réchauffer les cœurs en ces temps maussades et même carrément déprimants.

Joe Bataan, chanteur et musicien © Getty / JC Olivera/WireImage

La salsa, comment la résumer ? Déjà, la source du mot, qui veut dire sauce, comme chacun sait. À l’origine, j’ai lu ça, Salsa était une interjection, une exclamation que se jetaient les musiciens sur scène. Une sorte de cri de ralliement. Sur le plan musical, ce n’est pas facile à résumer. La salsa était le fruit de la fusion de styles extrêmement divers, on s’en rend compte en découvrant tous les trésors, et il y en a, qu’elle recèle.

Le fond de la salsa, c’est bien sûr les rythmes cubains et portoricains, dominicains et panaméens aussi, mais on y entend aussi du jazz, du rhythm’n’blues, du rock’n’roll et de la soul, bien sûr. Au fond, la salsa, c’est à peu près toutes les musiques rythmées diffusées aux États-Unis mais abordées selon une sensibilité latine.

Prenez le chanteur qu’on vient d’écouter, Joe Bataan : un musicien originaire des quartiers hispaniques de Harlem. Métis de père philippin et de mère africaine-américaine, il a eu une adolescence de délinquant, frayant avec les bandes portoricaines au milieu des années 60. Il a mêlé avec un art vraiment unique des influences variées : les rythmes afro-cubains, la soul urbaine et sophistiquée, le funk, la disco jusqu’au hip-hop.

