Very Good Trip rend hommage à Lee Perry, alias le "Salvador Dali du dub" ou le "sorcier du reggae" et qui a été le fondateur du groupe The Upsetters et producteur de Bob Marley.

Le producteur et musicien Lee Scratch Perry en concert à Butlins le 8 octobre 2016 à Bognor Regis, en Angleterre. © Getty / Maria Jefferis/Redferns

La voix est facile à reconnaître, le rythme aussi, c’était Bob Marley. Mais un Bob Marley d’avant Bob Marley, pour ainsi dire, d’avant la célébrité internationale, au temps où le groupe dont il faisait partie, les Wailers, ne désignait qu’un simple trio vocal. Cette chanson étrange, « Mr. Brown », a été un tube en Jamaïque en 1970 pour les Wailers. Mais elle n’a strictement rien à voir avec les thèmes habituels de Marley, la révolte, la réconciliation, l’amour universel. Pour une bonne et simple raison : ce n’est pas du tout une chanson de lui.

Œuvre d’un musicien local, elle évoque la fantastique apparition d’un fantôme, un mystérieux Mr Brown. On aurait vu celui-ci, le jour même de ses funérailles, conduire une fourgonnette où il transportait son propre cercueil, surmontée de trois étranges vautours. Cette bizarrerie, œuvre d’un musicien local, n’aurait jamais intéressé spontanément Bob Marley et ses camarades. S’ils n’avaient pas croisé la route d’un étonnant personnage qui, de son vivant, fut une légende, et dont on vient d’apprendre la disparition, Lee Perry.

Un nom qui n’a jamais résonné aux oreilles du grand public. Et pourtant on peut, on doit lui associer la naissance du reggae tel qu’on le connaît. Pas son rythme en tant que tel mais plus exactement le son propre au reggae tel qu’on l’a découvert. Un son inouï, on n’avait jamais entendu ça, et qu’on a appelé le dub.

Producteur au sens de réalisateur artistique, il fut un des très rares inventeurs de l’histoire de la musique au vingtième siècle et il laisse une œuvre considérable. Il fut un visionnaire du son comme il y en a eu peu.

Surnommé le Phil Spector jamaïcain, il avait d’ailleurs la même réputation de folie. Il a aussi la façon de chanter, un peu étranglée de Bob Marley, c’est important de le souligner. Lee Perry se faisait surnommer The Upsetter, le trouble-fête ou l’emmerdeur, si vous préférez. Et son excellent groupe, les Upsetters, justement, réunissait certains des musiciens les plus brillants de l’île, notamment les frères Barrett, le bassiste Family Man et le batteur Carly, qui allaient devenir une section rythmique modèle, imitée de tous, lorsqu’ils accompagneraient Bob Marley.

En tout cas ces versions instrumentales, dites dub, sont devenues, grâce au travail sur le son de Lee Perry, de véritables œuvres d’art sonores, qu’il a n’a cessé d’élaborer tout au long de vie, soit une carrière étendue sur plus d’un demi-siècle. Des sculptures effilées comme des personnages de Giacometti, où le vide et l’espace libéré par les sons qu’on retire et réintroduit brusquement, où la voix et les instruments, disparaissent, comme escamotés par magie, avant de réapparaître.

The Wailers : « Mr. Brown » extrait de la compilation « Bob Marley & the Wailers - The Classic Years »

The Upsetters : « Croaking Lizard » extrait de l’album « Super Ape »

Lee « Scratch » Perry & the Upsetters : « Return of the Super Ape » extrait de l’album « Return of the Super Ape »

Lee « Scratch » Perry :

« Roast Fish & Cornbread - Jamaican Mix » extrait de l’album « The Best of Lee Perry »

« Bird in Hand » extrait de l’album « Return of the Super Ape »

« Disco Devil » extrait de l’album « The Best of Lee Perry »

« I Am a Madman » extrait de l’album « The Best of Lee Perry »

« Psalm » extrait de l’album « Revelation »

« Cricket on the Moon » extrait de l’album « Rainford »

Lee « Scratch », Mr. Green :

« Callalou » extrait de l’album « Super Ape vs. Open Door »

« Sleepytime » extrait de l’album « Super Ape vs. Open Door »

Ral Ston, Lee « Scratch » Perry : « No Bloody Friends » single