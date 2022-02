Very Good Trip vous propose de passer une heure en compagnie d’un homme dont la musique a embrassé plusieurs pays et plusieurs cultures, au point de former un continent musical à part.

Zach Condon, compositeur, musicien et chanteur, leader du groupe Beirut. © Getty / Rick Kern/WireImage)

Zach Condon est un musicien américain très francophile, il a intégré une fanfare, comme trompettiste, au temps il a séjourné à Paris, vers le milieu des années 2000. Il a repris une chanson de Gainsbourg et, je vous l’ai raconté, un de ses fantasme, c’était, j’allais dire, une certaine idée de la France, bon, il ne vaut mieux pas trop s’aventurer sur ce terrain-là, par les temps qui courent.

Disons, une certaine vision esthétique de la France, que le jeune Zach Condon s’est sans doute forgée en regardant des films de la Nouvelle Vague, éduqué par son frère aîné Ryan, que ce jeune gars issu d’un quartier pauvre d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a pu rejoindre, émerveillé, à New York.

Je vous le disais lundi, Zach Condon, alias Beirut, a décidé, à trente-six ans, de se retourner sur son passé et de présenter sous le nom de Artifacts un ensemble très copieux de vingt-six titres. Lesquels représentent, d’une certaine façon, son initiation à la musique et son voyage à travers elle.

Zach Condon est un cas comme on en rencontre rarement. Ce musicien d’une rare précocité, une précocité presque maladive, pourrait-on dire, a décidé d’apprendre à jouer de la trompette pour contrarier son père, un amateur de rock qui souhaitait que ses fils apprennent à jouer de la guitare. Il n’a eu une chambre à lui qu’à l’âge de douze ans, c’est peut-être ce qui a poussé le jeune Zach à y accumuler toutes sortes d’instruments chinés dans des brocantes. Une trompette, un ukulélé, un accordéon, c’est facile à entreposer, un vieil orgue de marque Farfisa à moitié détraqué, qu’un brocanteur avait récupéré auprès un musicien qui en jouait pour accompagner les spectacles d’un cirque ambulant, c’est moins facile.

Ajoutez à ça du matériel d’enregistrement et des bidules électroniques glanés ici et là, vous avez l’image de quelque chose qui ne devait pas trop ressembler à une chambre d’adolescent. Mais c’est surtout ce qui se passait dans cette chambre qui était peu ordinaire. Sujet à des insomnies depuis l’âge de onze ans, Zach Condon a passé des nuits à écrire et bricoler des chansons et les enregistrer sur la magnétophone quatre pistes que lui avait laissé son frère aîné Ryan, son mentor, son dieu, on pourrait dire.

