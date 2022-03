Very Good Trip va tout faire pour vous faire oublier ce qu’il y a de pire autour de nous. Et vous faire entrer, si possible, dans une transe bienheureuse. Parce que, comme on dit, c’est toujours ça de pris.

Le groupe Khruangbin © Getty / Jeff Kravitz/FilmMagic for Outside Lands

Quelque chose de fluide et de majestueux dans ce titre qu’on vient d’entendre, comme un large fleuve s’enfonçant à perte de vue au sein d’un paysage luxuriant qui semble s’étendre à l’infini. Et dont la contemplation vous entraîne comme dans un moment d’éternité, créant une forme d’hypnose. La chanson s’appelle « B-Side » et elle est extraite d’un enregistrement de quatre titres, un EP comme on dit, signé conjointement par le groupe Khruangbin et le chanteur de soul et r&b Leon Bridges, américains tous les deux.

C’est bien la seule chose qui semble les rapprocher. Parce que, sur le papier, c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Khruangbin est un trio purement instrumental, ou presque, qui s’est fait connaître au milieu des années 2010 grâce à un style à contre-courant : un style pas facile à définir, qui rappelle des variantes asiatiques, latino-américaines ou moyen-orientales d’un rock’n’roll instrumental jadis très répandu autour du monde, inspiré par les Shadows. Oui, les Shadows, le premier groupe anglais dont la musique a fait le tour du monde, juste avant les Beatles. Un groupe purement instrumental. On entendait partout leur titre-fétiche, « Apache ».

La source de certaines musiques d’ambiance, très répétitives, qu’on entendait dans certains restaurants ou hôtels. Des musiques dont on ne sait pas si on les aime ou non, qui flottent dans l’air comme un parfum un peu toxique, au charme bizarre. Aujourd’hui, dans ce genre de lieux c’est plutôt une espèce de techno lancinante qu’on entend mais enfin ça a la même fonction.

Quant à Leon Bridges, difficile de trouver plus éloigné. C’est un chanteur noir à la belle voix soul qui s’est fait connaître à la même période dans un style, au début, délibérément rétro avant d’évoluer vers un r&b plus contemporain. Et pourtant, si. Khruangbin et Leon Bridges partagent quelque chose de commun, c’est le Texas où ils ont grandi. Les trois membres de Khruangbin viennent de Houston, la grande ville du sud. Et Leon Bridges, lui, de Fort Worth, une ville importante aussi, située à l’ouest de Dallas. Ils se sont rencontrés en 2018 quand Khruangbin a joué en première partie d’une tournée dont ce dernier était la vedette. Et ils ont plus que sympathisé, il y a eu en entre eux comme un déclic amoureux. Laura Lee, la bassiste de Khruangbin, lui a fait écouter un titre sur lequel son trio travaillait. Leon a suggéré de travailler dessus et, spontanément, il a créé une maquette grâce au logiciel GarageBand, ajoutant des paroles et une mélodie. Et le résultat les a tous emballés, ce qui a posé les jalons d’une collaboration durable.

Khruangbin et Leon Bridges ont enregistré ensemble en 2019 et 2020. Mais il a fallu attendre quelque temps avant que le premier fruit de leur collaboration, un premier enregistrement de quatre titres, « Texas Sun », soit diffusé. La maison de disques de Leon Bridges ne voulait pas en entendre parler : trop risqué, trop spécialisé, ce n’est pas l’image que nous souhaitons donner de lui, bla bla bla. La bassiste de Khruangbin, Laura Lee, désespérée, a dû, façon de parler, se mettre à genoux et implorer ces responsables : elle leur a dit, pitié, diffusez ces titres, donnez l’autorisation à Leon, ces chansons sont magiques, elles sont là pour faire du bien aux gens. L’entourage de Leon Bridges a fini, non sans mal, par dire banco.

Et le résultat, c’est que le titre « Texas Sun », sorte de chanson country-soul un peu psychédélique, avec la touche si particulière de Khruangbin, est devenu un des plus grands succès internationaux de Leon Bridges. Quant à Khruangbin, n’en parlons pas, jamais ils n’avaient imaginé toucher un public aussi large. Un destin très heureux pour ce trio très demandé dans les festivals de rock tout autour du monde.

