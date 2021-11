À la veille de la sortie de son nouvel album "Le cœur du monde" (Romance Musique/Universal), Bernard Lavilliers prend les commandes de Very Good Trip et se dévoile à travers les chansons, les musiques qui l'ont accompagné dans sa vie.

Portrait de l'auteur-compositeur-interprète Bernard Lavilliers © Patrick Swirc

Michka Assayas, qui écoutait Bernard Lenoir sur France Inter et qui était parfois agacé parce que celui-ci passait trop souvent Rod Stewart et pas assez Elvis Costello est très impressionné, quarante ans plus tard, de recevoir Bernard Lavilliers parce que l’artiste toujours fait partie de sa vie.

Le nouvel album "Sous un soleil énorme" l’a beaucoup touché car c’est l’un des rares chanteurs capable de rester fidèle à lui-même sans s’imiter, sans se parodier, rencontre ce soir sur France Inter dans Very Good Trip avec une programmation musicale passionnante.