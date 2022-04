Dans Very Good Trip retrouvez, en plusieurs épisodes, l’histoire méconnue et parfois délirante du festival souvent considéré comme le plus grand rassemblement de l'histoire du rock, le Festival de Woodstock.

Vue générale de la foule et de la scène pendant le Festival de Woodstock en 1969 © Getty / Howard Arnold Collection

En 1969, il y avait quelque chose dans l'air, mais ce n'était pas très pacifique et ça ne sentait pas très bon. Un an après les émeutes de Mai 68, les massacres d'étudiants à Mexico, l'invasion sanglante de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques et une certaine jeunesse qui s'étaient éveillés hippies deux ans auparavant, commençaient à se sentir inquiète. Des émeutes raciales éclataient dans de grandes villes en Amérique. Partout, des extrémistes politiques prônaient le recours à la violence pour faire triompher la révolution. Et puis, l'engagement militaire des États-Unis au Viêt Nam divisait profondément le pays et le monde, déchiré entre entre guillemets, "patriotes et pacifistes".

Oui, il y avait quelque chose dans l'air, mais ça ne sentait pas très bon. Et dans ce contexte, le festival de Woodstock avait représenté un sursaut miraculeux, un moment inespéré de communion, d'utopie, de paix et d'espoir partagé, écrasé par une menace permanente. Et pour cette raison d'autant plus précieuse, et même d'une certaine façon, surnaturelle.

Cette émission est une rediffusion du 30 juin 2019