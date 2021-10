Concert dans Very Good Trip avec sur scène, une femme, au piano. Tantôt elle est seule, tantôt un orchestre, celui de Tori Amos.

Portrait de l'autrice-compositrice-interprète Tori Amos à Londres au début des années 90. © Getty / JA Barratt/Photoshot

Tori Amos publiera son nouvel album, « Ocean to Ocean », d’ici une quinzaine de jours.

Une occasion de célébrer dans une émission spéciale une œuvre, le mot n’est pas trop pédant dans son cas, à laquelle je ne trouve pas beaucoup d’équivalents.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tori Amos, je vous en parlais hier, s’est fait connaître au début des années quatre-vingt-dix, en même temps que Björk, ou PJ Harvey, la plus jeune des trois, surgie des marges du rock indépendant.

Le début des années quatre-vingt-dix, une période où une féminité plus profonde, plus authentique que ce qu’autorisait ou encourageait la musique populaire mondialisée, a pu trouver sa place.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Alors je vais être honnête. De ces trois musiciennes, Tori Amos est celle que je connaissais le moins. Je n’ai acheté aucun de ses albums et j’ai suivi son parcours de très loin. J’ai pu entendre, allez, peut-être une demi-douzaine de ses chansons. Eh bien, je dois confesser qu’en préparant cette émission je suis tombé de l’armoire. Soyons franc : tout ce que j’ai entendu ne m’a pas fait vibrer. Parfois, la musique de Tori Amos est, pour mon goût, trop chargée. Il y a fréquemment, dans son chant, une sorte d’emphase tourmentée qui, au bout d’un moment, dissipe ma concentration.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après, mon goût est ce qu’il est. D’ailleurs, il est chose qu’on finit par comprendre quand on s’intéresse à la musique populaire comme à n’importe quel art, dire j’aime ou je n’aime pas, ça n’a aucun intérêt. La musique, c’est comme la gastronomie : il faut qu’un plat ait du goût pour que, justement, on ait envie de le goûter. Quand il n’en a aucun, on n’a même pas envie d’en parler. Or la musique de Tori Amos, on en pense ce qu’on veut, j’allais dire on en ressent ce qu’on peut, c’est le contraire de la fadeur.

Comment la présenter succinctement ? Une Kate Bush de la période grunge ? Oui, il y a de ça, et cette formule vous traversera peut-être l’esprit quand vous entendrez tout à l’heure son étonnante version, au piano solo, de « Smells Like Teen Spirit », le fameux tube de Nirvana. On entend dans son chant ces volutes de notes très hautes, vibrantes, qui évoquent les landes du nord battues par les vents.

Tori Amos :