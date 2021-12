Ce soir, Very Good Trip, ultime étape de notre tour d’horizon de l’année 2021 et dernière occasion de réécouter e qui nous a séduits, étonnés, touchés, ou même élevés, eh oui, ça peut arriver.

L'auteur-compositeur-interprète Sam Fender aux BRIT Awards 2020 à Londres le 18 février 2020. © AFP / Tolga AKMEN

Un chant plein d’élan pour entamer cette émission, la dernière de l’année. Plein d’élan, oui, mais, entonné, on le sent, avec une sorte d’énergie du désespoir, contre vents et marées. The Dying Light, la lumière mourante, Une chanson signée et interprétée par un Anglais du Nord âgé de vingt-sept ans, du nom de Sam Fender.

Son approche, plutôt à contre-courant, est liée à ce qu’on appelle le rock classique. Sa voix puissante, un certain accent de sincérité, dans sa voix, comme déchirée, et l’authenticité de ses mots, tout ça a suscité un des grands succès, mérité, de l’année 2021. Et je ne l’ai pas diffusé une seule fois dans Very Good Trip sur France Inter. Mea culpa.

Il y a parfois, comme ça, des ratés. Peut-être que d’indéracinables restes de snobisme musical me font négliger ce qui est populaire et massivement connu Comme dit, Bob Dylan, je le cite de mémoire, il l’a écrit dans ses Chroniques, parfois certains passionnés ont trop tendance à minimiser la qualité de certains artistes. Tout simplement parce qu’ils les estiment trop connus, trop faciles. Les Beatles ont été victimes de ça en leur temps. Bref, assez de mea culpa.

Sam Fender est un prolétaire qui a grandi dans une ville moyenne, côtière, du nord-est de l’Angleterre, North Shields. Pour vous donner une idée, c’est vraiment le nord, puisque c’est à peu près la latitude de Copenhague. North Shields est située à l’embouchure de la Tyne, le fleuve qui baigne la ville toute proche et plus importante de Newcastle. North Shields est un concentré de l’effondrement de l’Angleterre post-industrielle : chantiers navals démantelés, mines de charbon abandonnées, activité de pêcheries largement réduite. Un quart de la population y vit aujourd’hui en-dessous de ce qu’on considère comme le seuil de pauvreté. L’adolescence de Sam Fender rappelle les tableaux sociaux que dépeignent les films récents de Ken Loach. Adolescent, il lui a fallu trouver le moyen, les moyens de financer le traitement coûteux de sa mère, malade, atteinte de fibro-myalgie.

Alors qu’il n’avait pas un rond. Sam Fender raconte qu’il a fréquenté des milieux pas très en règle avec la loi parce que l’argent facile, dans cette situation, était une forte tentation. Il a travaillé dans la restauration, dans des bars, il a, selon son propre aveu, été le pire des barmans, il s’est fait virer six fois. Mais enfin il s’est accroché à sa passion pour la musique. Et en particulier à son amour pour Bruce Springsteen, ses chansons et surtout cette force particulière qu’il a trouvée chez celui-ci : celle de chercher la lumière quand on est au fond du trou, et l’énergie et la vitalité quand le désespoir vous étreint. Sam Fender a publié en 2019 un premier album, Hypersonic Missiles, qui a suscité une immense popularité.