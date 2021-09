Ce soir, dans Very Good Trip on va passer une heure en excellente compagnie. Ça ne fera pas toujours du bruit, encore que, mais, promis, ce sera très beau et intense.

Steve Garrington, Alan Sparhawk et Mimi Parker, trio de Low à Asbru le 10 juillet 2014 à Keflavik, Islande. © Getty / Matthew Eisman/WireImage

Soirée entièrement consacrée à Low, ce groupe du nord des États-Unis, suivi et apprécié dans le monde par une confrérie de connaisseurs, parmi lesquels on peut compter l’Anglais Robert Plant, l’ex-chanteur de Led Zeppelin. Il a en effet repris plusieurs de leurs chansons.

Oui, Low bénéficie, comme on dit, avec un peu d’emphase, d’un culte, mais le grand public, hélas, ne connaît pas sa musique. Mon but, ce soir, c’est d’élargir ce cercle d’amoureux. Et le meilleur moyen, c’est de vous faire entendre pendant cette heure des chansons qui, de mon point de vue, feraient une sorte de concert idéal.

De quoi, enfin de qui, s’agit-il ?

Low est à l’origine un trio né, il y a plus de trente ans déjà, dans une région des États-Unis qu’on connaît grâce au plus illustre des poètes américains : Bob Dylan. Dylan était originaire de la petite ville de Hibbing, dans les montagnes, où l’industrie minière se trouvait déjà en déclin dans les immédiates années d’après-guerre. Les membres fondateurs de Low sont issus d’une partie de l’État du Minnesota encore plus rude, très austère, un petit village situé bien plus à l’ouest.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il faut souligner d’emblée une particularité qui caractérise Low parce qu’elle est plutôt rare dans le rock. Low a été formé par un couple, mari et femme, qui vit et fait de la musique ensemble depuis plus de trente ans. Ils ont deux enfants avec lesquels ils essaient de passer le plus de temps possible, pas facile quand on est musiciens.

Alan Sparhawk est chanteur et guitariste, et sa femme Mimi Parker, dite Mim, joue de la batterie, assez doucement, c’est un détail qui compte, et chante également. Ils composent ensemble et travaillent avec un bassiste, quatre se sont succédé depuis la naissance du groupe en 1993.

Autre particularité qui n’est pas fréquente, j’y referai allusion, Alan Sparhawk partage la foi des Mormons. Quand il a épousé son amie d’enfance Mimi, il lui a demandé d’embrasser cette religion bien particulière, ce qu’elle a fait. Alors je vous en dirai un peu plus sur eux tout à l’heure

Low :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix