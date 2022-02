Suite du voyage dans Very Good Trip avec les crooners du rock, il y aura des escales romantiques et mélodieuses, des voix anciennes, récentes, parfois joyeuses, parfois graves, en tout cas toujours lyrique.

Le chanteur Robbie Williams en concert le 2 juillet 2005 à Londres. © Getty / Brian Rasic

Peut-être que certains et certaines vont froncer les sourcils. Robbie Williams, c'est pas du rock, c'est un chanteur de variété. Il vient d'un boys band des années 90, etc. etc. Oui, peut-être, sûrement même. Sauf que cette chanson, The Trouble with Me qui remonte à 2005, est extraite de son sixième album Intensive Care, Soin intensif, a quelque chose qui s'inscrit dans la tradition d'une certaine variété britannique très liée au rock. Si vous préférez de la pop, ça fait un peu plus chic. Bon.

Robbie Williams, il a un beau timbre, velouté, chaleureux. La mélodie est droite et en même temps, les paroles sont pleines d'ironie et d'autodérision, narquoise.

Cette émission est une rediffusion du 13 août 2015