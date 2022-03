Hommage dans Very Good Trip, au chanteur de Procol Harum, Gary Brooker, avec d’autres chansons de qualité que la célébrissime "A Whiter Shade of Pale". À découvrir et à ne pas rater.

Procol Harum en 1974 © Getty / Michael Putland

Qui ne connaît pas ça ? A Whiter Shade of Pale, un des plus grands succès de l’année 1967, coup d’essai et coup de maître d’un jeune groupe anglais, ils avaient tous à peine vingt ans à l’époque. Un groupe originaire de la région de l’estuaire de la Tamise, Southend-on-Sea, à l’est de Londres. Il s’appelait Procol Harum.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour beaucoup, il est resté l’auteur d’une seule chanson, A Whiter Shade of Pale, une chanson qui avait rendu les gens fous quand elle était passée sur les ondes. Ils avaient téléphoné aux standards des radios pour savoir ce que c’était.

A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, immense titre de gloire, oui, mais aussi, comme on dit, arbre qui cache la forêt. Une forêt d’une variété et d’une richesse insoupçonnables, longtemps occultée par cet arbre éblouissant. Pourquoi je vous parle de Procol Harum ce soir ?

Il y a cinq ans, en 2017, je célébrais le fait que ce groupe était toujours vivant et actif. Ce n’est hélas plus le cas. J’ai appris avec un pincement la mort de celui qui était l’âme et la voix de Procol Harum, son pianiste et mélodiste Gary Brooker. Ce n’était pas un ami personnel, bien sûr, mais comment dire ? Il fut un de ceux dont la voix a compté le plus dans ma jeunesse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand on célèbre l’âge d’or du rock et ses titans, les Beatles, les Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, David Bowie, on oublie Procol Harum. La qualité des albums qu’a publiés ce groupe, entre 1967 et 1975, est exceptionnelle. On a assimilé Procol Harum, au courant de la musique dite progressive, un courant qui se voulait futuriste et ambitieux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sans aucun doute parce qu’il s’est produit, comme l’avaient fait auparavant des groupes comme The Nice, avec le pianiste Keith Emerson, ou Deep Purple, avec un orchestre symphonique, pour autant, Procol Harum était resté très proche de ses racines rhythm’n’blues et rock’n’roll, bien plus que des groupes de la période comme King Crimson, davantage orientés vers le jazz, voire le free jazz et la musique contemporaine.

Il y avait aussi du hard rock chez Procol Harum, et même un guitar hero, Robin Trower, très influencé par Jimi Hendrix, en cette période, qui ne l’était pas? Il y avait du blues, du gospel, de la musique liturgique, des rythmes tropicaux, des mélodies romantiques, du lyrisme, de tout, en somme.

Procol Harum était un groupe comme les Beatles, capable d’aborder tous les genres en y imprimant sa marque personnelle. Comme disait Gary Brooker :

notre musique ne faisait pas forcément faire des bonds aux gens, ils ne dansaient pas comme des possédés quand ils nous écoutaient. Mais si je voyais une larme couler sur leur joue, eh bien je me disais que j’avais atteint mon but. Je voulais atteindre les gens au plus profond, dans leurs émotions, à l’intérieur et pas en surface.

Programmation musicale :

Procol Harum