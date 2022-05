Avec Very Good Trip vous allez une heure excellente compagnie. Celle d’une femme qui, à quarante ans et des poussières, est en train de s’imposer comme l’égale d’une Cat Power ou d’une PJ Harvey, voire d’une Patti Smith. Jugez-en.

« Comeback Kid », la voix de l’auteur et musicienne américaine Sharon Van Etten. Un titre extrait de son avant-dernier album, « Remind Me Tomorrow », paru en 2019. Et par lequel je tenais à commencer ce programme afin que vous ressentiez l’espèce de puissance incantatoire que peut avoir la voix de cette musicienne. Je le confesse, je l’ai découverte assez tard. Mais l’expressivité de sa voix, la profonde sensibilité qui se dégage de ses interprétations, elle est aussi capable d’insinuer que de supplier, m’ont donné envie d’en savoir, enfin d’en entendre plus, d’aller plus loin. Ce que je fais ce soir en vous proposant une sorte de concert idéal, de concert de Sharon Van Etten que j’ai rêvé.

Bon, alors, elle a une actualité, comme on dit. Elle publie un nouvel album qu’elle a enregistré dans le studio qu’elle a équipé dans la maison de Los Angeles où elle, son compagnon, Zeke Hutchins, qui est à la fois son batteur et son manager, et leur petit garçon se sont installés il y a un peu plus de deux ans.

On reviendra tout à l’heure à ce nouvel album qui n’est peut-être pas le plus facile et accessible que Sharon Van Etten ait jamais enregistré. Il a quelque chose de sombre et de nocturne, qui peut faire penser aux productions récentes de Nick Cave.

Je me rends compte, en disant ça, que c’est peut-être le meilleur argument pour aiguiser votre curiosité. J’avais néanmoins envie de vous faire sentir comment elle en est arrivée là. Parce que le chemin a été très dur pour Sharon Van Etten. Elle est partie de très loin ou de très bas, si vous préférez. Je vous raconterai tout ça tout à l’heure.

Mais je me suis dit que la meilleure entrée en matière serait peut-être de vous faire écouter certaines des premières chansons qui, publiées voici une dizaine d’années, ont attiré l’attention sur elle.

Programmation musicale :

Sharon Van Etten :

« Comeback Kid » extrait de l’album « Remind Me Tomorrow »

« Serpents » extrait de l’album « Tramp »

« Peace Signs » extrait de l’album « Epic »

« One Day » extrait de l’album « Epic »

« Every Time the Sun Comes Up » extrait de l’album « Are We There »

« No One’s Easy to Love » extrait de l’album « Remind Me Tomorrow »

« Seventeen » extrait de l’album « Remind Me Tomorrow »

« Mistakes » extrait de l’album « We’ve Been Going About This All Wrong »

« Your Love Is Killing Me » » extrait de l’album « Are We There »

« Darkness Fades » extrait de l’album « We’ve Been Going About This All Wrong »