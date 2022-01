Very Good Trip termine en beauté sa semaine par une célébration ultime du talent d’Elvis Costello. Et ce seront ses chansons à lui qu’on va entendre mais, le plus souvent, interprétées par d’autres voix que la sienne.

L'auteur-compositeur-interprète Elvis Costello en concert le 11 septembre 2019 à Nashville, Tennesse © AFP / Terry Wyatt/Getty Images pour Americana Music Association

« The Comedians », une des chansons les plus mémorables de ce qui fut l’ultime album du grand chanteur texan Roy Orbison.

« Mystery Girl » devait marquer le grand retour d’Orbison. Il préparait une grande tournée pour l’année 1989. Tragiquement, l’infortuné mourut d’un infarctus deux mois juste avant sa sortie, à un âge relativement peu avancé, cinquante-deux ans à la fin de l’année 1988.

Un an auparavant, il avait donné un concert dans une luxueuse boîte de nuit, le Coconut Grove, un décor évoquant un James Bond des années soixante, qu’abritait encore l’hôtel Ambassador à Los Angeles, sur Wilshire Boulevard. Les musiciens accompagnant Roy Orbison, toujours vêtu avec une austère sobriété, s’étaient mis sur leur trente et un. Il y avait là Bruce Springsteen, dont la vocation était née, en grande partie, grâce à Roy Orbison, Tom Waits, aussi, dans un coin, l’excellent musicien texan T Bone Burnett, une sorte de conservatoire des musiques traditionnelles américaines à lui tout seul, et, dans un coin, un peu empesé, comme intimidé par l’enjeu, l’Anglais Elvis Costello.

Elvis Costello était l'un de ceux qui avaient eu le privilège de composer une chanson pour l’album « Mystery Girl », qui avait aussi accueilli une composition inédite de U2, « She’s a Mystery to Me », à mon sens leur plus belle création.

Dès ses débuts, en 1977, je vous en parlais avant-hier, mardi soir, beaucoup ont remarqué le talent d’Elvis Costello pour composer des chansons. Parolier percutant, bon, parfois verbeux, on a aussi pu dire ça de Bob Dylan, et excellent mélodiste.

D’autres interprètes se sont vite emparés de ses chansons. Le guitariste Dave Edmunds, du groupe Rockpile, a eu un tube au Royaume Uni avec « Girls Talk » en 1979, un rock’n’roll à la Buddy Holly. La star du country rock californien Linda Ronstadt a repris sa ballade country soul « Alison ».