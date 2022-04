Comme tout le monde, les organisateurs ne savent plus à quel saint se vouer. Et tout à coup, idée fulgurante, ils ont une solution. Ils vont demander aux uniques musiciens déjà présents sur place et bien de jouer plus tôt que prévu afin que le festival puisse commencer à leur premier miracle.

Le chanteur, guitariste et acteur Richie Havens en concert au Festival de Woodstock de 1969. © Getty / Ralph Ackerman

Richie Havens est là. Ses trois heures de prestations resteront un des moments les plus marquants du festival.

Il faut savoir que c'est tout à fait incongru par rapport au public qu'il a face à lui. Parce que Richie Heaven n'a strictement rien d'un hippie. Il n'a aucun lien avec la musique psychédélique.

C'est l'enfant d'un quartier pauvre du Bloc des années 50. Il a débuté en chantant des hymnes de gospel avec ses camarades au coin des rues, à New York. Il s'est joint avec enthousiasme au mouvement en faveur des droits civiques pour les Noirs, qu'il a vu émerger dans les cafés de village avec Joan Baez et Bob Dylan. Et dans les années 60, enfin, les habitants de New York pouvaient voir Richie Havens dans le quartier qui chantait des gospels, et aussi d'ailleurs, que des mélodies de Dylan et des Beatles qu'il accompagnait à la guitare sur une technique tout à fait particulière qu'il avait mise au point d'accorder son instrument en mi majeur, en accordage ouvert.

