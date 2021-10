Ce soir, dans Very Good Trip une seule voix ou presque. C’est celle d’un musicien qui a à peine plus de trente ans. Mais il a un talent rare, il est de ceux qui font dresser l’oreille dès que leur voix nous atteint.

L'auteur-compositeur-interprète James Blake en concert au BAM Harvey Theatre le 17 décembre 2019 à New York. © Getty / Ilya S. Savenok

Presque un lied romantique. Libre traduction : « Cet amour empêchera nos yeux de devenir aveugles, nos oreilles de ne percevoir que le silence et notre esprit de s’assombrir ». Oui, c’est ce qu’on croit toujours au début, dit le cynique en moi.

« Godspeed », c’était le titre de la chanson, une vieille expression qu’on utilise en anglais pour souhaiter bonne chance à quelqu’un qui part faire un long voyage. Autrefois, on disait en français : bon vent, bonne voile, j’ignore si ça se dit encore. Et l’auteur et l’interprète de cette très belle chanson, c’est un musicien anglais âgé aujourd’hui de trente-trois ans, dont je vous ai déjà pas mal parlé lundi dernier, James Blake, qui vient de publier son nouvel album, Friends That Break Your Heart, des amis qui vous brisent le cœur. On en a tous, ce n’est pas qu’en amour qu’on connaît d’amères déceptions, loin de là.

Un musicien de trente-deux ans seulement, c’est peut-être un peu tôt pour proposer une rétrospective sous la forme, vous la connaissez, de ce que j’appelle un concert idéal. James Blake le mérite, de mon point de vue, parce qu’il a accompli un trajet rare et inattendu. Pianiste et compositeur de formation classique, diplômé de musicologie, il est passé, voici dix ans déjà, d’un monde à l’autre, d’une manière extrêmement brusque.

De l’université londonienne Goldsmiths, dont il est sorti diplômé en musicologie, à la fréquentation des plus grandes stars actuelles de la musique populaire, qui aujourd’hui est dominé par ce qu’on appelle le r & b au sens large : Beyoncé, Drake, Kanye West, avec lesquels il a collaboré en studio. Ce qui a bien sûr grisé James Blake mais aussi, c’est un peu le sujet des chansons de son dernier album, profondément perturbé.

Comment conserver un lien avec ses amis, retrouver sa vie tranquille d’avant, une fois qu’on a été propulsé là-dedans ? La réponse est un gouffre, un abîme et, après s’être retrouvé précipité au fond, James Blake a tenté de l’explorer.

Une dernière chose à préciser. On n’entendra pas que James Blake ce soir mais aussi divers interprètes, essentiellement rappeurs, avec lesquels il a collaboré. Parce que la position singulière de James Blake, c’est de se situer entre le piano classique, le jazz, le hip-hop et une forme de r & b ouverte à l’expérimentation sur les sons.

James Blake :

« Godspeed » single

« Limit to Your Love » extrait de l’album « James Blake »

Dave : « Both Sides of a Smile » (feat. James Blake) extrait de l’album « We’re Alone in This Together »

Drake : « The Catch Up » (feat. James Blake) single

Beyoncé : « Foward » (feat. James Blake) extrait de l’album « Lemonade »

James Blake :