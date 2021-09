Very Good Trip vous transporte ce soir dans une salle de concert imaginaire où il y a plein de gens rassemblés, joyeux.

L’auteur-compositeur-interprète, Kurt Vile le 26 novembre 2020 © Getty / Lloyd Bishop / NBC

Le rock’n’roll est mort une première fois quand Elvis est parti pour l’armée en 1958, c’est Lennon qui a dit ça, il est mort en 1969, là c’est les hippies et Woodstock qui l’ont tué, il est mort en 1972, le rock dit décadent, c’était déjà une auto-destruction.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 1977 les punks l’ont ressuscité pour mieux l’assassiner. Bref, on a fini par en prendre l’habitude : le rock est un bien drôle de mort qu’on déterre régulièrement pour proclamer que ce coup-ci, oui, c’est la bonne, il est bien mort.

Et les musiciens, eux, s’en foutent et ils ont bien raison.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Trois accords de guitare par chanson, c’est en moyenne le nombre de ceux qu’utilise le compositeur, chanteur et guitariste du groupe de Philadelphie The War on Drugs, Adam Granduciel, dont je vous ai longuement parlé lundi dernier. Mais grâce à ces trois accords, on peut toujours créer de la magie et même la renouveler.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C’est le cas d'Adam Granduciel et de son camarade et compagnon de route Kurt Vile, qui vont conjuguer leurs forces ce soir pour vous faire rêver et planer ce soir en une sorte de concert idéal. Alors que depuis plus de vingt ans, le rap et le R'n'B dominent la musique populaire mondiale, et c’est très bien, des musiciens de rock sont encore capables d’entraîner un vaste public jeune, pas du tout de vieux nostalgiques, grâce à une musique qui, en ce début de vingt et unième siècle, continue à apporter le rêve, l’espoir et même la délivrance.

Ah oui et si vous êtes curieux, les trois accords de « Baby Missiles », la chanson de the War on Drugs par laquelle commence ce voyage ce soir sur France Inter, c’est do, sol et ré majeur. Difficile d’être plus rudimentaire. Et pourtant, ça marche, ça décolle. C’est parti.

Kurt Vile : « Run Run Run - Radio Edit » single

The War on Drugs :

« Baby Missiles » extrait de l’album « Future Weather »

« Holding On » extrait de l’album « A Deeper Understanding »

« Touch of Grey » extrait de l’album Artistes divers « Day of the Dead »

Kurt Vile :

« KV Crimes » extrait de l’album « Wakin on a Pretty Daze »

« Loading Zones » extrait de l’album « Bottle It In »

The War on Drugs :