Dans Very Good Trip, c’est un seul groupe qui va prendre possession de cet espace de près d’une heure sur France Inter. Un peu moins d’une heure pour vous convaincre qu’il est le meilleur groupe de rock, au sens le plus classique du terme, du nouveau siècle.

Le groupe Spoon, en concert, à Doheny State Beach le 25 septembre 2021 à Dana point, Californie. © Getty / Scott Dudelson

Il y a du Bowie dans ce qu’on vient d’entendre, un peu de Prince, de Talking Heads, aussi, dans cette guitare très funky, en saccades, mais c’est bien plus récent. Puisque cette chanson, « Hot Thoughts », Pensées chaudes, est de 2017. Elle représente ma première salve de la soirée. La première fusée que je lance pour vous alerter quant au talent, insuffisamment éclairé à mon sens, du groupe de rock américain Spoon.

Vous l’avez sans doute deviné, je vais lui consacrer ce soir une sorte de concert idéal, rêvé. Et je suis sûr que d’ici une heure, il y en a plein parmi vous qui se demanderont : mais comment j’ai pu passer à côté de Spoon? Et certains, même, allez, soyons fous, s’exclameront peut-être, en leur for intérieur, mais comment ai-je pu vivre sans Spoon ? Parce que, voilà, ce groupe né au cœur du Texas voilà près de trente ans, a créé des chansons qui sont une source… de quoi ? De joie, de stimulation sensorielle, d’énergie, d’enthousiasme pour la vie, de tout ce qui nous manque cruellement au quotidien. Et ce dans une relative discrétion.

Le succès de Spoon, plus que de succès il faudrait d’ailleurs plutôt parler de réputation, s’est bâti peu à peu, j’allais dire brique par brique. Il a fallu cinq albums et dix ans pour que le bouche à oreille, aux États-Unis, finisse par porter ses fruits. Et que le grand public s’intéresse, durablement à Spoon. Et puis dix autres années pour que ce groupe accroche, à son tour, le grand public européen. Lequel s’est réveillé en 2017 quand est sorti l’album « Hot Thoughts », dont vous avez entendu la chanson titre.

Il faut dire que, depuis sa naissance, Spoon est resté hermétique à toutes les modes qui ont pu se succéder, dans la musique, en une trentaine d’années. Ça ne veut pas dire que ces musiciens soient des passéistes acharnés qui pensent qu’avant, c’était forcément mieux. Pas du tout, c’est juste qu’ils ne jugent pas utile de recourir, parce que c’est la tendance, à certains sons et certains procédés qui marquent les périodes qui se sont succédé.

