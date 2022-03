Spoon, le groupe de rock indé américain vient de sortir son dixième album, “Lucifer on the Sofa” et cadeau sur France Inter, ils sont en direct sur France Inter dans Very Good Trip.

Britt Daniel, le chanteur de Spoon en concert le 25 septembre 2021 à Dana point, Californie. © Getty / Scott Dudelson

Un son très proche, très organique, celui du groupe américain, texan pour être précis, Spoon. Qu’on vient d’entendre dans une chanson qui n’est pas toute récente, « Do I Have to Talk You Into It », un des sommets d’un album paru en 2017, Hot Thoughts, qui est déjà un sommet à lui tout seul.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un album qui m’a révélé le talent, bien sûr, de ce groupe que, pour être parfaitement honnête, je ne connaissais pas. Mais plus encore que le talent, autre chose, de moins simple à définir. Il y a une sorte d’évidence dans sa musique, quelque chose de percutant, d’électrisant, même, qui s’impose tout de suite.

Il y a, comme ça, dans la vie ordinaire, des gens dont la voix, dès les premiers mots, nous fait tendre l’oreille. Qui nous charment, nous impressionnent, nous tiennent d’emblée sous leur emprise. Sans jamais en faire trop. Avec peu de moyens. Eh bien dans la musique, c’est pareil.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et Spoon est un groupe dont la musique illustre parfaitement ça. Oh, ça ne s’est pas fait tout seul. Puisque Spoon est un groupe qui est né à la fin du siècle dernier, il y a pratiquement trente ans, déjà, si je compte bien. J’ai la chance d’avoir en ma compagnie, dans ce studio, Britt Daniel, le compositeur principal, guitariste et chanteur du groupe et aussi Alex Fischel, le claviers du groupe.

Programmation musicale :

Spoon : « Do I Have to Talk You Into It » extrait de l’album « Hot Thoughts »

The Kinks : « Rosy Won’t You Please Come Home » extrait de l’album « Face to Face »

Tom Petty & the Heartbreakers : « Breakdown » extrait de l’album « Tom Petty & the Heartbreakers »

AC/DC : « Rock’n’Roll Damnation » extrait de l’album « Powerage »

Prince and the Revolution : « Under the Cherry Moon » extrait de l’album « Parade/Music from the Motion Picture Under the Cherry Moon »

David Bowie : « Where Are We Now ? » extrait de l’album « The Next Day »

Spoon : « On the Radio » extrait de l’album « Lucifer on the Sofa »

En direct :

The Hardest Cut

Wild

Inside Out

My Babe

I Can’t Give Everything Away (reprise de David Bowie)

Prise de son : Selim Gheribi et Adèle Caglar

Traduction : Eve Dayre