Very Good Trip vous emmène en concert avec des changements de décor, de musiciens, d’ambiances mais ce sera avec une seule et même voix.

L'auteure-compositrice-interprète Adele © Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Quelle voix ? Eh bien celle de la chanteuse londonienne Adele, en compagnie de laquelle on va passer toute cette heure. Dans le cadre de ce que j’appelle un concert idéal.

Qui n’a jamais eu et n’aura jamais lieu mais on peut toujours rêver. En tout cas on n’entendra pas ce soir le plus connu de Adele et il y en aura, enfin, j’espère, pour tous les goûts. Et même si vous n’êtes pas des inconditionnels de cette chanteuse, vous avez le droit, eh bien peut-être y a-t-il, y aura-t-il, deux ou trois choses qui vous surprendront.

Adele :

« That’s It, I Quit, I’m Movin’ On - Live at Hotel Cafe » extrait de l’album « 19 »

« Rumour Has It » extrait de l’album « 21 »

« Can I Get It » extrait de l’album « 30 »

« River Lea » extrait de l’album « 25 »

« Rolling In the Deep » extrait de l’album « 21 »

« Make You Feel My Love » extrait de l’album « 19 »

« Remedy » extrait de l’album « 25 »

« Set Fire to the Rain » extrait de l’album « Live at the Royal Albert Hall »

« Hometown Glory » single

« Chasing Pavements » extrait de l’album « 19 »

« Million Years Ago « extrait de l’album « 25 »

« Lovesong » extrait de l’album « Live at the Royal Albert Hall »

Adele & the Raconteurs : « Many Shades of Black - Performed by the Raconteurs » extrait de l’album « 19 »