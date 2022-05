"Sunny Afternoon", "Lola" ou "You Really Got Me" sont les chansons légendes des Kinks et pourtant le groupe de rock reste méconnu. Very Good Trip vous donne envie d'en savoir plus et de les aimer.

Portrait du groupe The Kinks en 1964. © Getty / GAB Archive/Redferns

C'est vrai, les Kinks jouissent d'un immense prestige auprès des connaisseurs. Mais il faut bien admettre que le grand public français ne connaît pas trop l'ensemble de leurs œuvres. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous entendrez les meilleures chansons des Kinks uniques en leur genre. Elles sont tantôt sauvages, tantôt mélodieuses, parfois d'ailleurs. Les deux en même temps. C'est rare, tendre et violent, à la fois sarcastique et romantique. C'est toujours un peu contradictoire. C'est ce qui fait leur charme. Elles sont d'abord profondément humaines.

Cette émission est une rediffusion du 15 octobre 2018