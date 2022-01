Ce soir, Very Good Trip termine la semaine consacrée à Cat Power en apothéose, par un rêve.

La chanteuse et parolière Cat Power © Getty / Scott Dudelson

Je sais, on a abondamment écouté Cat Power cette semaine. Dans mon enthousiasme, j’avais déjà imaginé, c’était il y a même pas trois mois, une sorte de concert idéal, tant mon envie était déjà grande de passer du temps avec elle, enfin, de vous faire passer du temps avec elle.

Ce soir, je reconduis cette formule mais j’ai choisi de vous passer d’autres titres.

Comment définir, en une formule percutante, Cat Power ? Eh bien, c’est pour moi une sorte de Patti Smith d’une autre génération et d’une autre extraction. Originaire, non d’une banlieue ouvrière, industrielle, comme Patti Smith. Mais du sud rural des États-Unis. Ce qu’on appelle le sud profond, où elle a été ballottée dans divers foyers entre sa ville natale, Atlanta, et la Caroline du Nord. Elles ont un point commun : avoir débarqué, à une vingtaine d’années d’intervalle, dans le milieu avant-gardiste et expérimental new-yorkais, qui a toujours accueilli à bras ouverts, ceux, celles, en l’occurrence, qui avaient une vision, une folie. Et ça été le cas, je vous le disais hier soir, de la jeune Chan Marshall, dite Cat Power, qui s’est retrouvée très jeune à collaborer avec Steve Shelley, le batteur du groupe Sonic Youth.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Chan Marshall ne cherche pas la transe de la même façon que Patti Smith, elle ne se transforme pas tout à fait, comme elle, sur scène, en une sorte de guérisseuse chamane. Mais elle cherche, d’une façon semblable, à se laisser guider par ce que les Anglophones appellent le stream of consciousness, le flux de la conscience.

C’est ce que la psychanalyse libère et c’est ce qu’ont cherché à restituer des romanciers comme James Joyce, le monologue intérieur de Molly Bloom dans Ulysse, ou Virginia Woolf dans les Vagues. Cat Power, elle fait penser aux personnages des romans de Faulkner, comme le Bruit et la fureur, en proie à des périls intérieurs, l’alcool et la dépression que, de son propre aveu, Chan Marshall a hérités. Et qui sont le versant sombre de personnalités sauvages, spontanées, généreuses, qui avancent dans la vie sans armure, qui s’élancent sans filet de protection. C’est ce qu’on ressent quand Cat Power chante, quand elle parle aussi, vous avez pu vous en rendre compte si vous avez entendu l’émission d’hier.

Cat Power :

« The Greatest » extrait de l’album « The Greatest »

« I Am a Map » extrait de l’album « Artistes dives « Flag Day (Original Soundtrack) »

« Rockets » extrait de l’album « Myra Lee »

« Love & Communication » extrait de l’album « The Greatest »

« Good Woman » extrait de l’album « You Are Free »

« Fool » extrait de l’album « You Are Free »

« He War » extrait de l’album « You Are Free »

« Manhattan » extrait de l’album « Sun »

« What the World Needs Now » single

Cat Power & -M- : « Toop Toop (A Tribute to Zdar) » single

Cassius : « Feel Like Me » (featuring Cat Power) extrait de l’album « Ibifornia »