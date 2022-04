Il y a eu les orages, les bourrasques, le bourbier, les courts circuits et calamités en tous genres, et puis, ce dimanche matin, il y a eu un miracle. Il fait enfin beau.

Quand The Band arrive sur scène sur le coup de 10 heures et demie du soir, un frisson parcourt une bonne part de l'assistance. Oui, il faut comprendre. C'est le groupe qui a accompagné Bob Dylan à Woodstock, le vrai village qui s'appelle Woodstock, situé à une centaine de kilomètres à peine du festival.

C'est ce groupe-là qui s'est présenté sur scène, où il a accompagné Dylan lors de séances légendaires qui ont eu lieu dans une maison qui s'appelait Big Pink parce qu'elle était peinte en rose, et des chansons ont été enregistrées dans la cave de cette maison. Il circule alors sous forme de disques pirates. L'attente est grande puisque officiellement, Bob Dylan n'était pas censé être là. Mais il s'est passé tellement de choses inattendues et pas officielles au festival qu'on se dit qu'après tout, tout peut se produire.

Il y a un groupe pour lequel Woodstock a été une expérience absolument sans histoire. C'est Blood, Sweat and Tears. Les huit musiciens du groupe et leur équipe ont pu parvenir sur le site sans encombre. Une heure et demie aller, une heure et demie retour. Ils ont trouvé une route dégagée. Ils ont dû à peine attendre avant de jouer. Alors franchement, indépendamment de ça qui relève de l'anecdote, c'est difficile de trouver des musiciens davantage éloignés de l'esprit hippie associé à Woodstock. Ce sont des new-yorkais assez sages, qui préfère de loin pour se divertir, jouer au bowling plutôt que s'embarquer dans des conversations sans fin sur l'avenir de la société.

