Cat Power publie bientôt un album studio, "The Covers" composé d’une douzaine de nouvelles reprises. En attendant la sortie, clin d'oeil dans Very Good Trip.

La chanteuse et parolière Cat Power en concert à Hyde Park le 12 juillet 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / Gus Stewart/Redferns

Peut-être que vous vous êtes dit, en entendant ça, mais c’est bizarre, ces paroles me disent quelque chose. Eh bien, vous ne vous êtes pas trompé, ce sont celles du classique des Rolling Stones, « I Can’t Get No Satisfaction », rendu méconnaissable par la chanteuse américaine Cat Power.

L’air et le rythme ne sont pas du tout les mêmes et, surtout, elle a retiré les paroles scandées du refrain, un des plus connus au monde, le fameux I Can’t Get No.

Et ce cri, jadis juvénile, de frustration, cette furieuse aspiration à la délivrance, devient chez Cat Power une sorte de complainte accablée. Sa diction traînante, le ton comme abattu qui est le sien donnent du relief à ce sentiment d’ennui que cherchaient à traduire les paroles de Jagger. Bien sûr, lui, ces paroles, il les crache, il les aboie : je suis au volant et il y a ce gars à la radio qui n’arrête pas de me parler de cette info qui sert à rien.

Cat Power, elle, les vit autrement : c’est une sorte de découragement qu’elle cherche à transmettre. Un moment où on a l’impression, quand on est en mouvement, de voir le monde passer, glisser, le long de la vitre, et d’y être indifférent. Ce qui n’est pas forcément un sentiment désagréable. Cette version figure dans un album paru il y a vingt et un ans déjà, en 2000, et qui s’appelait The Covers Record. L’album des reprises. Il succédait à Moon Pix, l’album qui en 1998, avait révélé Cat Power aux amateurs de rock dit indépendant, c’’est-à-dire fabriqué en marge d’un système alors majoritaire, avec des sons moins parfaits techniquement, des voix bien moins parfaites aussi, plus humaines, et des paroles souvent centrées autour d’un certain mal-être.

Cat Power a publié un autre album de reprises, Jukebox, en 2008, où elle a repris, entre autres, des chansons blues et soul d’un autre temps. Elle s’apprête à en publier un troisième, simplement intitulé « Covers », qui sortira au début de l’année prochaine. Les deux premières chansons qui circulent déjà, et que vous allez tout de suite découvrir, sont des choix inattendus.

La première, « Bad Religion », est extraite d’un album du chanteur californien Frank Ocean, Channel Orange, un immense succès à sa sortie en 2012. Une chanson où il est question d’un amour malheureux, non partagé. Un homme se confie à un chauffeur de taxi, il en fait son psy, pour ainsi dire, un Musulman pieux qui lui conseille de prier, alors Frank Ocean répond :

Ça ne devrait pas me faire de mal mais si je dois me mettre à genoux alors c’est pas une bonne religion pour moi ».

Cat Power :