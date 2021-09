Ce soir dans Very Good Trip c’est une occasion unique d’entendre un groupe qui fut unique dans tous les sens du terme.

Portrait du groupe Van der Graaf Generator en 1974. © Getty / Ian Dickson/Redferns

Voici cinquante ans déjà, il s’est imposé dans le paysage musical européen et a laissé une trace indélébile. Parce que sa musique ne ressemblait à aucune autre et c’est bien pour cette raison, il n’a jamais été remplacé. Entre jazz, rock, musique de piano classique, chorale, symphonique, parfois, réminiscences de chant lyrique, ambiances sardoniques, parfois, de cabaret berlinois, ce groupe sans guitariste et sans bassiste, c’est rare, s’appelait Van der Graaf Generator. Et l’édition d’un coffret regroupant tous ses albums des années soixante-dix nous offre l’occasion ce soir de faire ré-émerger un continent musical englouti, une Atlantide de ce qu’on a pu appeler la musique progressive, entre guillemets, soit prospective ou futuriste. Un futurisme apocalyptique qui n’a rien perdu de son actualité, au contraire.

Alors, citer le nom de ce groupe à des garçons, surtout des garçons, je dois dire, en âge d’être lycéens entre les années 1970 et 1975 et vous verrez chez certains, comme chez les membres d’une confrérie occulte, les yeux briller.

Van der Graaf, comme on disait familièrement, c’était, comment dire, à la fois les Doors, Léo Ferré et David Bowie avant qu’il existe. Parce que, il faut quand même le rappeler maintenant que tout ce monde-là est au musée, dans les années 1971-1972, très peu d’amateurs de musiques nouvelles, de pop music, comme on disait, prenaient David Bowie, que beaucoup percevaient comme une attraction parmi d’autres dans un cirque décadent qui faisait ricaner.

Tandis que Van der Graaf, alors là, c’était sérieux, intense, c’était un voyage existentiel plus qu’interplanétaire. Ce n’était pas cosmique et planant comme Pink Floyd, ça ne vous entraînait pas vers des rêves d’engins interstellaires, d’odyssée de l’espace, d’autres mondes habités. Non, Van der Graaf, c’était un monde qui ressemblait au nôtre mais en plus plus fou, plus sombre, plus cauchemardesque. C’était comme les tableaux de Jérôme Bosch, les contes d’Edgar Poe, les films de Ken Russell : par le mystère, la démesure, une sorte d’emphase fantasmagorique, Van der Graaf Generator nous conduisait de l’enfance aux tourments effroyables de l’adolescence, prélude au grand effroi du monde adulte.

J’en parle avec émotion, je ne peux m’en empêcher, parce que, vers l’âge de treize, quatorze ans, ce groupe m’a fasciné, obsédé, il a fait mon éducation musicale, au même titre que King Crimson ou Gong. Autant de groupes, selon tout un éventail qui allait du sérieux au loufoque, ne se cantonnaient pas à un genre de musique mais télescopaient, comme dans un accélérateur de particules, toutes les musiques, parfois dans tous les sens et même un dépit du bon sens, pour créer des nouvelles combinaisons d’atomes, des sculptures vivantes, plus vraies que le monde vivant naturel, qu’avant eux, personne n’avait même jamais osé imaginer.

Je sais qu’il existe en France une communauté de passionnés qui vénère encore Van der Graaf Generator comme d’autres grands noms de la musique dite progressive. Eux je n’ai bien sur pas besoin de les convaincre.

En revanche, il existe beaucoup d’amateurs de rock, pour qui le Velvet Underground et le punk rock sont l’alpha et l’oméga. Je ne leur donne pas tort mais c’est eux que je voudrais convaincre en leur faisant sentir que Van der Graaf Generator a, c’est indéniable, vous l’entendrez, ouvert la voie à David Bowie et même, je ne suis pas seul à l’affirmer, à une certaine façon de chanter propre au punk rock anglais, et en particulier à Johnny Rotten des Sex Pistols, futur Lydon.

Van der Graaf Generator :