Ce soir Very Good Trip vous emmène en concert pour vous faire sourire, danser, vous faire oublier que l’hiver est provisoirement de retour. Rien de ce qui est triste dans la vie n’est éternel. Et parfois, le plus futile, c’est le plus important.

Alex Kapranos, le chanteur et guitariste du groupe Franz Ferdinand © Getty / Joseph Okpako/WireImage)

Si vous nous jugez, on est tous maudits, belle formule. Pour conclure cette chanson, « The Fallen », qui remonte à l’année 2005. Alors, beaucoup, sans doute, en avaient rêvé, mais Franz Ferdinand l’a fait. Quoi ? Eh bien, quand, au tout début des années 2000, le groupe new-yorkais The Strokes est arrivé, il y en a plein qui ont, provisoirement, rangé leurs machines et leurs claviers et se sont précipités dans les magasins de musique pour s’offrir des guitares et des basses électriques et des batteries, comme au bon vieux temps.

En France, au Royaume Uni, enfin partout en Europe et dans le monde. Parce que, comme on le disait en ce temps-là, entre guillemets le rock est de retour. Personnellement, je ne l’avais pas vu disparaître. La vérité, c’est plutôt qu’il est brièvement redevenu à la mode. Tendance, comme on dit. Avant de re-disparaître des écrans radar de ceux qui, dans la musique, voient avant tout l’image et rarement le reste. Mais c’est une autre histoire.

Franz Ferdinand, pour aller très vite, c’est, à l’origine, la rencontre entre les Strokes et une tradition très britannique, anglaise, même celle qu’un groupe comme Blur avait pu incarner dans les années quatre-vingt-dix, une tradition dont, au fond, les Kinks avaient été les pères fondateurs. Alors, traduction pour celles, ceux qui n’ont peut-être pas tout ça en tête : un rythme ultra-simple, métronomique, qui suscite une sorte de transe immédiate, une voix un peu verte, sans affect comme sans prétention, là j’essaie de décrire comme je peux le style des Strokes, et des mélodies de music-hall, au parfum parfois un peu désuet, à la tendresse souvent narquoise, là j’essaie de décrire comme je peux le style du Blur des années 1993-1995. Vous faites rencontrer ces deux approches à mi-chemin, vous les mêlez et vous obtenez Franz Ferdinand.

Programmation musicale :

Franz Ferdinand :

« The Fallen - 7’’ » extrait de l’album « Hits to the Head »

« Bullet » extrait de l’album « Right Thoughts Right Words Right Action »

« You Could Have It So Much Better » extrait de l’album « You Could Have It So Much Better »

« Love Illumination » extrait de l’album « Right Thoughts Right Words Right Action »

« No You Girls » extrait de l’album « Hits to the Head »

« Can’t Stop Feeling » extrait de l’album « Tonight »

« Always Ascending » extrait de l’album « Hits to the Head »

« Right Action » extrait de l’album « Hits to the Head »

FFS : « Johnny Delusional » extrait de l’album « FFS »

Franz Ferdinand :

« Eleanor Put Your Boots On » extrait de l’album « You Could Have It So Much Better »

« Walk Away - 7’’» extrait de l’album « Hits to the Head »

« Glimpse of Love (Version) » single

« Do You Want to » extrait de l’album « Hits to the Head »

« The Dark of the Matinée » extrait de l’album « Hits to the Head »

« Take Me Out - Daft Punk Remix » single