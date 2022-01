Very Good Trip vous souhaite une belle et bonne année en célébrant la saison dans laquelle nous entrons : l’hiver. Qui a sa beauté et sa magie.

Le chanteur Robin Pecknold du groupe Fleet Foxes en concert au Coachella Valley Music and Arts Festival le 14 avril 2018 à Indio, Californie. © Getty / Scott Dudelson pour Coachella

C’est curieux, je n’avais jamais prêté attention aux paroles de cette chanson signée en 2008 par le groupe américain Fleet Foxes. Un groupe qui avait surgi sans crier gare de Kirkland, une petite ville située au bord d’un lac, dans la partie de nord de la Côte pacifique, face à Seattle. Elle s’appelle « White Winter Hymnal », mot à mot le livre de cantiques d’un hiver blanc, un hiver de neige, quoi. En fait c’est une petite comptine dont les paroles pourraient tenir sur un Post-It et qui se répètent trois fois en moins de deux minutes trente.

Je suivais la petite troupe, tout emmitouflée dans ses écharpes rouges, pour se protéger de la neige et toi, Michael, tu tombais et la neige toute blanche devenait rouge comme des fraises en été. L’éblouissement d’un souvenir d’enfance, comme on en a tous.

Cette chanson est la plus connue du premier album signé par les Fleet Foxes, les Renards de la Flotte, un nom énigmatique choisi pour sa résonance archaïque. Robin Pecknold, le compositeur et chanteur, et ses camardes avaient à peine vingt-deux ans quand ils ont accompli ce coup de maître. Parce que ce premier album, sans titre, a fait l’événement au sein de la communauté des amateurs. Il a, de plus, rencontré un succès immédiat, populaire, et pas seulement critique, ce qui est loin d’être toujours le cas.

Tout, chez les Fleet Foxes, orientait l’auditeur vers une évocation poétique d’un passé rêvé, plus que vécu. Un passé archaïque, puisque l’image choisie pour le livret du CD est un tableau de Bruegel dit l'Ancien, le grand peintre flamand du seizième, un tableau qu’on appelle les Proverbes flamands, parfois aussi le Monde renversé ou la Huque bleue, la huque c’est un manteau d’autrefois.

C’est un de ces tableaux qui semble composé de miniatures où, dans un village imaginaire, les habitants se livrent à toutes sortes d’activités absurdes pour illustrer des proverbes sur l’incorrigible nature humaine.

Un tableau éducatif, d’une certaine façon, comme l’étaient ceux de Jérôme Bosch. Les jeunes musiciens avaient dû choisir cette toile, qu’on peut voir à la Pinacothèque de Berlin, parce qu’elle évoquait, à leurs yeux, des activités champêtres d’un autre temps.

Tout comme leurs chansons, dépeignant une vie pastorale de l’ancien temps, par exemple faire descendre les troupeaux des alpages vers les bergeries situées en plaine, ce qu’on appelle la transhumance. Des visions idylliques d’une vie au sein de la nature, souvent idéalisées par des urbains fatigués de la ville.