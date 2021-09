Rien de tel que de retrouver Very Good Trip ce soir surtout si vous avez besoin de vous renquinquer.

Le compositeur et producteur de disques Jack Antonoff du groupe Bleachers en concert au Festival de musique South By Southwest le 16 mars 2019 à Austin, Texas © Getty / Lorne Thomson/Redferns

Quelque part entre Bruce Springsteen et Arcade Fire, c’était signé d’un groupe du New Jersey dont le nom n’est pas très connu chez nous, Bleachers.

Un mot qu’on traduit généralement par gradins, comme les gradins d’un stade, un mot qui évoque une foule de gens réunis en plein air pour un événement joyeux, un match, un concert, une célébration collective, en somme.

Et ça va très bien avec la musique qu’on vient d’entendre, qui me paraît être celle dont on a besoin en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais, après ces périodes éprouvantes d’isolement, télétravail pour certains, sorties impossibles ou restreintes, on n’a qu’une envie : retrouver les autres et se sentir ensemble.

Et cette chanson, ce nouvel album, signé Bleachers, que j’ai écouté deux fois dans son intégralité en faisant quelques exercices physiques, voilà, vous saurez tout sur ma passionnante existence, eh bien ça m’a rendu l’élan, l’espoir, le courage qui m’ont parfois fait défaut durant cette période qui nous a tous plombés.

Vous êtes, j’imagine, nombreuse, nombreux, à connaître le groupe Arcade Fire. Un groupe où il y a presque autant de membres que dans une fanfare. Et dont les chansons parviennent, contre toute attente, à s’élancer malgré tout le poids de tristesse et de découragement qui semble, au début, accabler ceux qui les jouent et les chantent.

Eh bien, Bleachers, c’est un peu pareil, ça a l’air énorme et pataud mais ça finit par s’élever. On sent aussi dans ces chansons cette ambiance pleine de vie et de liberté qu’on pouvait capter dans un album comme le fameux London Calling, de The Clash, resté, quarante ans après sa sortie, un classique, malgré sa générosité un peu brouillonne.