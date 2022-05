Rêver d’un meilleur commencement, et même recommencement, pour vous transmettre le plein de lumière et d’énergie tel est le programme de Very Good Trip.

Le multi-instrumentistes Win Butler du groupe Arcade Fire en concert le 29 avril 2022 à Londres © Getty / Lorne Thomson/Redferns

Un tout nouveau titre, extrait de l’album qui vient de paraître vendredi dernier, « WE », signé par le groupe Arcade Fire.

La chanson s’appelle « Unconditional Two », entre parenthèses,

Race and Religion, je serai ta race et ta religion, sois ma race et ma religion, pas de compétition dans notre amour, corps et âme réunis ».

On l’entend à la fin de l’album, que le groupe présente comme un voyage en deux étapes, en deux phases, de l’obscurité à la lumière.

C’est un album bref, neuf titres courts et percutants, sans doute le plus enthousiasmant, de bout en bout, qu’ait jamais enregistré le groupe.

On présente le groupe Arcade Fire comme canadien, c’est tout à fait vrai, il l’est puisque les deux musiciens qui l’ont fondé, qui en sont l’âme, un musicien et une musicienne, se sont rencontrés à Montréal, où ils étudiaient tous les deux. À la célèbre université McGill. Mais enfin Win Butler est un Texan, descendant d’une lignée de musiciens, et Régine Chassagne, sa moitié, est une Québécoise d’origine haïtienne. Et dans le titre qu’on vient d’entendre, eh bien il y a deux éléments importants qui sont très liés. Des percussions qu’on peut entendre dans la musique haïtienne et une voix reconnaissable entre toutes qui chante des chœurs, celle de Peter Gabriel, invité par Arcade Fire.

D’ailleurs, on ne peut pas s’empêcher, quand on écoute ce titre, de penser aux productions que Peter Gabriel et Kate Bush, très liés l’un à l’autre, dans les années quatre-vingt. Deux musiciens qui avaient tenté avec succès d’abattre les cloisons de la musique populaire occidentale en y intégrant des rythmes et sonorités venues d’autres continents, Asie, Afrique, des Antilles et de l’Océan Indien, aussi. Un jeune groupe d’alors, les Talking Heads, avait aussi contribué à créer ce qu’on appelait alors la world music.

