Very Good Trip vous embarque ce soir pour une destination cosmique.

Beach House (Alex Scally et de Victoria Legrand) © Getty / Scott Dudelson

Comme un émerveillement cosmique surgi des brumes de l’enfance, c’était « Once Twice Melody », une nouvelle chanson signée par le duo nord-américain Beach House. Un duo né voici une quinzaine d’années dans la ville de Baltimore. Une grande ville qui est la capitale du petit État du Maryland, situé juste au nord de Washington.

En consultant mes archives, je me suis aperçu que, depuis les bientôt sept années que je choisis pour vous des musiques pour cette émission sur France Inter, Beach House fait partie de ceux, de celles que je vous ai fait le plus écouter. Oui, je le confesse, je suis tombé amoureux de la musique de Beach House il y a longtemps, déjà, sans doute autour de l’année 2010, année où est paru son troisième album, Teen Dream.

Beach House est un groupe qui a de la chance. Je m’explique : il fait partie de ceux qui, d’une certaine façon, trouvent immédiatement le son, l’approche, qu’ils cherchent. Et surtout des interlocuteurs professionnels qui leur font confiance et le soutiennent de manière indéfectible. En l’occurrence la compagnie de disques basée à Seattle, créée il y a plus de trente ans et qui, je le rappelle souvent, est celle qui a lancé le groupe Nirvana. Beach House, c’est le fruit de la vision et du travail de deux musiciens, même si sur scène d’autres les accompagnent. Une fille et un garçon qui se sont rencontrés, à Baltimore, je vous le disais, et y sont restés. Ils ne sont pas mariés, ce n’est pas un couple, ils sont plutôt comme frère et sœur.

La chanteuse et joueuse de claviers Victoria Legrand est, comme son nom l’indique, d’origine française, issue d’une famille de musiciens et d’artistes. Elle chante, joue des claviers, toujours debout, sur scène. Son camarade Alex Scally est guitariste, également claviers et assure les parties de basse au pédalier. Divers batteurs se sont succédé pour les accompagner sur scène.

Oui, comme je vous le disais, Beach House a tout de suite la formule : des sons de claviers un peu désuets, comme fragiles, qui peuvent donner l’impression à l’auditeur que quelque chose est légèrement détraqué. Mais que c’est sans doute normal, prévu, au cours d’un long voyage dans l’espace les instruments peuvent se dérégler, au fond.