Jack White a prévu de sortir pas moins de deux albums à quelques mois d’écart : tout d’abord "Fear of the Dawn" au mois d’avril, puis "Entering Heaven Alive" en juillet. Michka Assayas s'entretient avec l'artiste pour ce grand retour et cette avant-première dans Very Good Trip et sur France Inter.

Le musicien, producteur et acteur Jack White © Getty / Jo Hale

Qui d’autre que lui pour repeindre à neuf le blues et le hard rock en les éclaboussant ainsi de zébrures et de distorsions ? Pour chanter et crier de cette voix survoltée, avec cette espèce de franchise d’enfant, comme s’il jouait sa vie à chaque fois ?

Évidemment, c’est Jack White. Improbable guitar hero apparu au début des années 2000 au sein d’un duo qu’il animait avec sa jeune femme, Meg White, les White Stripes. Lequel, il y a plus de vingt ans, déjà, s’est imposé à contre-courant au sein d’un paysage musical largement dominé, déjà, par le rap et la musique de danse aux sons électroniques. En revenant à la simplicité d’un blues rudimentaire, parfois même d’un country blues archaïque.

Jack White est de retour. Il publie cette année non pas un mais deux albums. Le premier, qui vient de paraître, s’appelle « Fear of the Dawn ». Vous venez d’en entendre le titre introductif, « Taking Me Back ». Et puis d’ici trois mois, en juillet prochain, il en publiera un second, « Entering Heaven Alive », composé de chansons plus douces, plus folk.

Jack White et son groupe, réduit à l’essentiel, ils ne sont que quatre sur scène, vient d’entamer une tournée américaine dans sa ville natale de Détroit. L’Europe suivra cet été. Il sera le 7 juillet à Lyon, au Radiant, le 7 juillet, le 12 à Carcassonne, pour un festival, et les 18, 19 et 20 à Paris, à l’Olympia.

