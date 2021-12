Ce soir, dans Very Good Trip premier numéro de la semaine, avec le meilleur de tout ce qui a été diffusé tout au long de l'année.

Joe Talbot, compositeur et chanteur du groupe Idles en concert à Earth Hackney le 18 novembre 2021 à Londres, en Angleterre. © Getty / Jim Dyson

I’m feeling magi fucking fique, les Anglais font aussi du franglais, et franchement c’est une trouvaille… Magnifique, magnifuckingfique.

Difficile de ne pas vibrer au râle aussi puissant que désespéré du chanteur du groupe Idles, Joe Talbot dans la chanson qu’on vient d’écouter, Crawl. Elle figure dans un album intitulé Crawler, le quatrième déjà de ce groupe originaire de la ville portuaire de Bristol, située dans le sud-ouest de l’Angleterre.

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de diffuser ce groupe dans cette émission, Very Good Trip sur France Inter, je dis ça au cas où vous auriez attrapé notre fréquence par hasard, parce que ce tatoué qui se présente souvent torse nu sur scène, couvert de tatouages très esthétiques, d’ailleurs, a pour mes oreilles quelque chose d’un chanteur soul.

Joe Talbot met sa rage et son désespoir à nu quand il chante, on sent dans sa voix comme un besoin viscéral de s’arracher à ses malheurs et de s’envoler vers une forme de délivrance. Et il y a quelque chose de lumineux et d’exaltant dans sa colère.