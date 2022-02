Very Good Trip vous emmène en voyage toute cette semaine dans le vaste monde des crooners du rock. Ce soir, en cette St Valentin, il fallait de jolies paroles et de belles voix, des romantiques, et tout, et tout.

The Everly Brothers en 1965. © Getty / David Redfern/Redferns

All I Have to Do Is Dream, c’était les Everly Brothers en 1958, un des premiers grands succès pour ce duo de frères chanteurs qui ont été l’un des grands modèles des Beatles à leurs débuts, en particulier dans cette façon de fondre les voix ensemble. Sans parler, bien sûr, de Simon and Garfunkel, les disciples directs des frères Everly. En France, c'est vrai, le grand public ne les connaît pas forcément. Ou peut-être peu. Ce qui est assez paradoxal parce que dans les années 60, Claude François, Richard Anthony ont adapté nombre de leurs chansons. Il faut dire que leurs mélodies et leur rythme étaient aussi irrésistibles que les premières chansons des Beatles.

Alors, pourquoi cette ignorance ou ce mépris des amateurs de rock ? Souvent, au fond, c'est assez simple. Il avait l'air de gentil garçon, bien propre, bien peigné. Et comme en France, l'image fait tout, ou presque. Les amateurs de rock n roll, un peu bornés parfois, il faut le dire, les trouvaient ennuyeux, ce qui est stupide. Mais c'est comme ça. Pourtant, les choses évoluent.

Cette émission est une rediffusion du 10 août 2015