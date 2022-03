Pearly Gate Music : « Like Flowers » extrait de l’album « Mainly Gestalt Pornography »

Miles Kane : « Tears Are Falling » extrait de l’album « Change the Show »

The Monochrome Set : « Box of Sorrows » single

The Whitlams : « Catherine Wheel » extrait de l’album « Sancho »

Tears foer Fears : « Please Be Happy » extrait de l’album « The Tipping Point »