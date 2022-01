Very Good Trip va prendre des nouvelles : celles d’un vétéran en pleine forme, d’un vieux dragon qui crache encore des flammes.

Une chanson d’amour qui ne ressemble pas du tout à ce qu’on attend d’une chanson d’amour. « Magnificent Hurt », qu’on vient d’entendre, est bien dans la manière d’un musicien dont le nom résonne comme une légende : Elvis Costello.

Si vous avez été un adolescent ou un jeune adulte il y a bien longtemps, à la fin des années soixante-dix, début des années quatre-vingt, vous avez de fortes chances d’avoir eu au moins un ou deux de ses albums dans votre discothèque. Si vous avez, eu, je ne sais pas, une vingtaine d’années à la fin du siècle dernier, les probabilités sont plus fortes que vous connaissiez sa reprise d’une obscure chanson de Charles Aznavour, aux paroles anglaises, « She », pour les besoins de la BO du film Coup de foudre à Notting Hill, avec Hugh Grant et Julia Roberts.

Enfin, si vous êtes un cinglé dans mon genre obsédé par tous ceux, toutes celles, qui ont des voix à part, et qui sont capables de vous entraîner, grâce à leurs mots, à leur voix, plus loin, plus haut ou plus profond, eh bien vous savez.

Vous savez qu’Elvis Costello est de la trempe de Bob Dylan, de Neil Young ou de Bruce Springsteen, comme de David Bowie, d’une certaine façon. Et qu’il a accumulé une œuvre considérable, dans son cas le mot n’a rien d’exagérément pompeux, une trentaine d’albums en bientôt quarante-cinq ans de carrière, dans lesquels on serait en peine de trouver un genre qu’il n’ait pas abordé, du rock’n’roll de ses débuts à la musique orchestrale symphonique.

Il y a une question que vous pouvez légitimement vous poser -hélas vous êtes peut-être nombreux-, si le nom d’Elvis Costello ne vous dit que vaguement quelque chose, sans que vous puissiez citer une seule de ses chansons ? Elle est simple, c’est : pourquoi n’est-il pas plus connu du grand public ? Eh bien, la réponse est assez simple. Déjà, il n’a jamais eu la bonne image : des lunettes à la monture épaisse quand ce n’était pas du tout à la mode, des costumes cravates trop larges, un peu d’embonpoint, parfois.

Durant la période punk, cette anti-image passait parce que c’était une provocation branchée qui pouvait fédérer les rebelles anti-hippie, qui faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour exaspérer la génération de Woodstock. En tout cas, se faire remarquer d’elle, et ça n’a pas manqué. Et puis il y a sa voix. La voix d’Elvis Costello, comme l’usage qu’il en fait, a toujours divisé.

