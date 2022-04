Pourquoi Woodstock? Pourquoi organiser le plus grand festival de musique jamais imaginé en pleine cambrousse ? Comment cette idée délirante a-t-elle bien pu l'être? Éléments de réponse dans Very Good Trip.

Portrait des fondateurs du Festival de Woodstock le 23 mai 1969 à New York. © Getty / Don Paulsen/Archives Michael Ochs

À l’origine, il y avait un jeune millionnaire new-yorkais, John Roberts, l'héritier d'une fortune faite dans l'industrie du dentifrice et son copain Joel Rosenman. Ils s’étaient rencontrés sur un terrain de golf et, au départ, étaient à mille lieues de vouloir financer un festival de folk et de rock. En fait, ils avaient eu l'idée de vendre à un producteur de télévision un projet de feuilleton comique, mettant en scène les aventures de « deux entrepreneurs disposant de plus d’argent que de cervelle, sauvés in extremis des conséquences désastreuses de leur incompétence ». Dans cette perspective, ils avaient fait passer, en mars 1968, une annonce dans le Wall Street Journal et le New York Times afin d’attirer des farfelus en tout genre à même de nourrir leur scénario.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Jusqu’à ce que se présentent deux chevelus du nom de Michael Lang et Artie Kornfeld qui vont changer le cours de cette histoire, et, très vite, de l’histoire tout court…

Cette émission est une rediffusion du 7 juillet 2019