Very Good Trip vous emmène dans la banlieue de Manchester et à Glasgow, en Écosse, mais pas seulement.

Portrait du chanteur et musicien Liam Gallagher © AFP / BRITTA PEDERSEN / DPA-ZENTRALBILD / DPA PICTURE-ALLIANCE

En 2009, après une ultime et violente dispute, à peine quelques minutes avant leur apparition prévue au festival Rock en Seine, les deux frères, Noel et Liam, avaient mis brutalement fin au groupe Oasis qu’ils avaient créé ensemble. Beaucoup, alors, ne donnaient pas cher de la peau de Liam.

Un chanteur charismatique, certes, mais enfin il n’avait jamais écrit de chansons de sa vie. Assisté par Andy Bell, le guitariste du groupe Ride, il s’y était pourtant mis au sein du groupe Beady Eye, comme œil de fouine. J’ai un peu réécouté Beady Eye, par curiosité, il n’y avait rien de médiocre dans leurs chansons, Liam Gallagher les chantait avec la passion communicative qui l’a toujours caractérisé mais curieusement il y manquait ce groove, cette espèce de fluidité euphorique, de laisser-aller conduisant à la délivrance caractérisant les chansons de Oasis. Et, étrangement, c’est son frère aîné Noel qui, malgré une voix sans doute moins caractéristique, a su davantage faire vivre cette pulsation-là. Ça, c’était vrai pour le début des années 2010.

Mais depuis 2017, eh bien, Liam a su, j’allais dire se ressaisir, non, c’est bien au-delà. Il a su faire renaître en lui et autour de lui une sorte de flamme et s’entourer de la bonne équipe.

Il y a tout un folklore qui a été abondamment relayé par les médias spécialisés à propos de ce qu’on a appelé les frasques de Liam Gallagher. Que certains se sont complu à décrire comme un branleur, je cite, irresponsable et imbu de lui-même. Irresponsable, peut-être, imbu de lui-même, je n’en sais rien, sans doute ni plus ni moins que beaucoup d’artistes que j’ai pu côtoyer. Branleur, sûrement pas. Selon le témoignage de ceux qui ont travaillé avec lui, Liam Gallagher est, dans un studio d’enregistrement, un travailleur passionné et acharné. Sur une scène, il s’est toujours donné à fond. Après, il a sans doute eu du mal à contrôler d’autres aspects de sa vie dès qu’il est hors de la sphère de ce qui le passionne. Eh bien, honnêtement, moi, je le comprends très bien.

Programmation musicale :