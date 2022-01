Very Good Trip accueille sur France Inter toute cette semaine Cat Power.

La chanteuse et parolière Cat Power en concert à Hyde Park le 12 juillet 2019 à Londres © Getty / Gus Stewart/Redferns

Quand je dis accueillir, c’est à prendre au pied de la lettre puisque, une fois n’est pas coutume, j’ai eu la chance de discuter avec elle, c’était le mois dernier, à l’occasion de son passage à Paris, où elle est venue promouvoir son nouvel album, qui sort ces jours-ci, « Covers ». Covers, au sens de reprises en anglais. J’y reviendrai, bien sûr.

Vous pourrez entendre cet entretien dans l’émission d’après-demain, mercredi, et je vous préviens, ma rencontre avec Cat Power est une des plus étranges et déroutantes que j’ai faites de toute ma vie. Vous savez, quand on interviewe des gens qu’on apprécie, on a toujours de l’appréhension : la personne va-t-elle s’ouvrir ou, inversement, va-t-elle rester fermée comme une huître, en somme est-ce que ça va être, simplement, un travail ou, et c’est bien plus rare, une rencontre ?

Dans le cas de Cat Power, ça a été une rencontre, sans aucun doute, mais d’un genre déroutant, déconcertant, qui m’a marqué, comment dire, comme un tableau ou une scène de film. Je veux dire que tout est resté gravé en moi, le visage, le décor, la lumière, la voix, la façon dont les mots sont sortis. Je vous raconterai tout ça et surtout, vous entendrez Car Power mercredi.

Deux mots sur cette chanson que vous venez d’entendre, « Pa Pa Power ». Je ne connaissais pas l’original, pour être honnête, parce que Chan Marshall, dite Cat Power, ne cherche pas, dans ses choix de reprises, à, comment dire, enfoncer des portes ouvertes. De plus, même quand elle reprend des standards, je pense par exemple au « Satisfaction » des Stones, battu et rebattu, c’est pour se les réapproprier en les modifiant de fond en comble, au point que l’original en devient méconnaissable.

Dans son nouvel album, dont on entendra des extraits au cours de cette semaine, la chanteuse reprend des titres de son amie Lana Del Rey, d’Iggy Pop, de Nick Cave mais aussi d’elle-même, puisqu’il lui arrive aussi parfois de refaire ses propres chansons de fond en comble.