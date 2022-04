Ce samedi 16 août, vers 14 h 30, la pluie, comme par miracle, a cessé. Rien ne prépare alors les spectateurs, attendus sous un soleil radieux à l'ouragan musical qui va déferler sur eux. Il s'agit d'un groupe pratiquement inconnu qui s'apprête à investir la scène centrale.

Le bassiste David Brown et le musicien Carlos Santana à Woodstock pendant le festival en 1969. © Getty / Victor Englebert/Photo Researchers History

Un groupe qui s'appelle Santana, qui n'a pas encore sorti d'album et ne donnait que très peu de concerts sur la côte ouest. Pour autant, il restera un des sommets, le plus haut peut être, de ces trois jours de paix et de musique.

Santana doit sa présence à l'insistance d'un seul homme, Bill Graham, sans lequel le festival de Woodstock aurait certainement eu lieu, mais pas avec une affiche aussi prestigieuse. Qui est Bill Graham? Eh bien, c'est l'homme qui, à San Francisco, a fait du mouvement psychédélique, par essence spontanée et anarchique, un phénomène national lui offrant une structure, une organisation et un impact qui, sans lui, n'auraient jamais existé. À San Francisco. Dès 1965, alors que le mouvement hippie en est à ses balbutiements, c'est Bill Graham qui a fait l'acquisition d'une ancienne patinoire située dans le quartier noir de la ville afin d'en faire une salle de concert comme on n'en a jamais vu.

Bill Graham est de fait le promoteur exclusif de leurs concerts et il sait aussi très bien faire monter les enchères. Il est extrêmement franc avec les autres. Il a autorisé ces jeunes amateurs sympathiques qui préparent le festival à se réclamer de son nom et de sa réputation pour inspirer la confiance des agents et des managers. Ils veulent Grateful Dead et de Jefferson Airplane. Très bien, oui, mais à ces conditions, lesquelles? Faire jouer un groupe qui s'appelle Santana à la meilleure heure et payé aux musiciens 2500 dollars. Mike Lang tombe à la renverse à, mais personne ne les connaît. C'est ça ou rien.

Et c'est ainsi que débarque, vers 5 heures de l'après-midi, un groupe comme personne n'en a jamais vu sur la côte ouest. Une formation multiraciale où les percussions, congas et timbales cubaines sont au premier plan. On dirait un orchestre de rue électrifié et amplifié.

