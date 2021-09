C'est lundi et Very Good Trip vous envoie par la voie des ondes de l'énergie, beaucoup, beaucoup, pour toute la semaine !

Le groupe Amyl and the Sniffers aux ARIA (Australian Recording Industry Association Music) Awards, le 27 novembre 2019 à Sydney, Australie. © Getty / Speed Media/Icon Sportswire

Une voix qui vous frappe au plexus, celle de l’Australienne Amy Taylor. Son groupe s’appelle Amyl and the Sniffers et il publie ce mois-ci son second album, Comfort to Me.

Amyl, c’est un des noms qu’on donne à ce qu’on appelle les poppers, ce liquide très volatile, à base de certains nitrites, relaxant et détourné, c’est le cas de beaucoup de drogues, pour un usage que je qualifierais pudiquement de récréatif. Bon et Sniffers, tout le monde comprend.

Des groupes qui font du punk rock et tentent de réaliser un concentré ou plutôt un précipité d’énergie, puisqu’on est dans la chimie, il y en a pléthore dans le vaste monde. Mais ceux, celles qui arrivent encore à donner à tout ça une voix, un son, qui font dresser l’oreille, après tout ce qu’on a entendu dans le genre, eh bien, c’est rarissime.

De l’énergie, bonne et mauvaise, Amy Taylor en est pleine. Je vous avais déjà présenté ce groupe il y a deux ans quand il avait publié son premier album, qui retenait déjà l’attention.

Amy Taylor est originaire d’une petite ville côtière de l’Est australien dont vous n’avez sûrement jamais entendu prononcer le nom, Mullumbimby. C’est bien plus haut que Sydney, au sud de Brisbane. Elle vient d’un milieu, comme elle dit, moitié hippie moitié prolo, toute la famille dormait dans la même chambre, avec un drap pendu au milieu. Pour faire des économies, on utilisait, elle raconte ça dans une interview récente, l’eau de la baignoire pour arroser les plantes. Les loisirs, c’étaient les courses de hot rods, ces voitures de collection aux moteurs surgonflés, tunés, comme on dit en franglais. Et les concerts punk hardcore, elle est tombée là-dedans comme Obélix dans le chaudron de potion magique.

Le boulot, c’était la supérette locale. Amy en a vite eu marre et elle est descendue dans le sud à la grande ville qui est comme le poumon de la musique en Australie, Melbourne. Elle a partagé là une co-location avec une bande de musiciens qui venaient des quatre coins de l’Australie et qui, comme on dit, en voulaient. Peut-être plus que d’autres, c’est ça qui fait souvent et même toujours la différence, plus que le talent, au fond.

En tout cas, la personnalité de Amy, sur scène, a marqué ceux qui ont croisé son chemin. Sur scène, elle fait à peu près tout ce que Iggy Pop faisait à la grande époque, elle se jette dans la foule, elle rampe, elle cherche le chaos et en général elle le trouve, terminant avec des bleus partout. Mais enfin, au-delà de tout ça, il y a beaucoup de répétition et de discipline.

Ce qui a valu à Amyl and the Sniffers de faire la première partie des Foo Fighters en Australie en 2017 et d’obtenir la récompense, en Australie, du meilleur album de rock de l’année en 2019. Quant à ce nouvel album, Comfort to Me, la chanson « Guided by Angels » m’a sauté aux oreilles.

Cet album est le fruit d’un long et patient travail. Beaucoup de temps consacré aux répétitions, il faut dire, dans un pays qui en est à son sixième confinement, imaginez, il y avait le temps. La voix d'Amy Taylor a cette énergie propre à certains rappeurs, et le son a bénéficié, à des échanges de fichiers Audio via l’Internet, du travail d’un des meilleurs spécialistes actuels du son, du mix, comme on dit, basé en Angleterre, Nick Launay, il a d’ailleurs des racines françaises. Launay a travaillé notamment auprès de Nick Cave et des Bad Seeds, parmi d’autres.