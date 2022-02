Le temps passe très vite, et les beaux jours arrivent, avec en plus une programmation musicale de tous genres, de tous styles grâce à Very Good Trip. Ô joie et allégresse !

Le groupe Big Thief © Getty / Andrew Benge/Redferns

Est-ce que tu vivrais pour toujours, sans jamais mourir, alors que tout passe autour de nous, est-ce que tu sourirais toujours, sans jamais pleurer ? Il n’y a que les enfants qui posent ce genre de questions.

Et la voix que l'on vient d’entendre est de celles qui, sans sont capables d’en évoquer toute la candeur sans pour autant la singer. Celle de l’Américaine Adrianne Lenker.

J’ai eu maintes fois l’occasion de vous la faire entendre, elle et son groupe, Big Thief. La première fois, c’était il y a trois ans et demi, fin 2018, et, depuis, eh bien, Big Thief a convaincu un vaste public. Puisque ce n’est pas moins de trois concerts que le groupe va donner en France en juin prochain, deux à Paris, les 5 et 6 juin, à la Cigale, et un à Villeurbanne, le 7, au Transbordeur.

Oui, parce que Big Thief a dû reporter sa tournée, initialement prévue pour le mois qui s’achève, à l’occasion la sortie de son nouvel album, copieux, j’y reviendrai, de vingt chansons, Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Oui, j’ai eu maintes fois l’occasion de vous faire entendre Big Thief et de vous parler du trajet, singulier, de sa chanteuse et compositrice, Adrianne Lenker, élevée par des parents missionnaires d’une secte chrétienne, qui l’avaient retirée de l’école à l’âge de douze ans pour la faire chanter dans des bars. Adrianne Lenker, qui, grâce à une bourse, a pu travailler la guitare à l’excellent Conservatoire de Boston, le Berklee College of Music. C’est là qu’elle a rencontré les futurs membres du groupe qu’elle a formé, venus d’un peu partout, notamment son mari, le guitariste Buck Meek, qu’elle a ensuite quitté pour une femme. Ce qui ne les a pas empêchés de poursuivre la musique ensemble.

Alors j’aurai l’occasion de revenir plus longuement sur Big Thief, auquel je consacrerai après demain mercredi une émission qui lui sera entièrement consacrée. Vous connaissez la formule, une sorte de concert rêvé, en attendant la vrai, pour lequel je sélectionnerai le meilleur, à mon sens, des cinq albums que Big Thief a publiés depuis 2016, sans oublier la production en solo de Adrianne Lenker, qui a publié en 2020 un enregistrement simplement intitulé Songs, sans doute un des plus beaux fruits du premier confinement, enfin, quand on avait la chance d’être à la campagne et de bénéficier d’un bon équipement.

Programmation musicale :

Big Thief : « Change » extrait de l’album « Dragon New Warm Mountain I Believe in You »

Lia Ices : « Hymn » extrait de l'album « Family Album »

Erin Rae : « Moder Woman » extrait de l'album « Lighten Up »

Aoife O'Donovan : « Passengers » (feat. Madison Cunningham) extrait de l'album « Age of Apathy »

Judy Collins : « Grand Canyon » single

Spell Songs, Julie Fowlis : « Bird of the Blizzard » extrait de l'album Artistes divers « Spell Songs II : Let the Light In »

Samana : « All One Breath » EP « Melancholy Heat EP »

Nilüfer Yanya : « Anotherlife » single

Lael Neale : « Acquainted with Night » extrait de l'album « Acquainted with Night »

The Weather Station : « Endless Time » single

Cowboy Junkies : « Five Years » single

