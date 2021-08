L'un des plus grands batteurs de sa génération, celui des Rolling Stones, s'est éteint le 24 août à Londres à l'âge de 80 ans. Very Good Trip ne pouvait absolument pas manquer de rendre hommage à Charlie Watts.

Pendant la tournée "Stones - No Filter" des Rolling Stones, Charlie Watts à la batterie le 9 octobre 2017 dans l'Esprit-Arena Düsseldorf. © Getty / Brill / Ullstein Bild

Charlie Watts dont on a appris la disparition il y a quelques jours, des suites d’un cancer dont il avait réchappé par miracle il y a une quinzaine d’années.

Alors que les Stones venaient d’annoncer une nouvelle tournée avec un batteur remplaçant, tournée qu’ils viennent d’ailleurs de conformer, Charlie Watts, venait de déclarer, avec cet humour laconique qui le caractérisait : c’est bien la première fois que je ne suis pas tout à fait en rythme ». « Je n’aime pas les solos de batterie. J’admire certains de ceux qui en jouent mais en général je préfère les batteurs qui se contentent de jouer avec le groupe. Le défi du rock’n’roll, c’est la régularité. Mon truc, c’est de le rendre dansant. Il faut que ça swingue, que ça rebondisse. »

Comme a dit le guitariste Ron Wood, membre des Stones depuis quarante-cinq ans déjà, Charlie, c’est le moteur. Et sans moteur, on ne va nulle part.

Écoutez cette reprise qu’ont enregistrée les Stones à leurs débuts, fin 1964. « Little Red Rooster », écrite et interprétée à l’origine par Willie Dixon, un des piliers du blues de Chicago. Il était venu à Londres avec un autre géant de la période, Howlin’ Wolf.

Et les très jeunes Rolling Stones, ébahis, l’avaient vu et entendu interpréter cette chanson, juste en tapant des pieds et en tambourinant sur le dossier d’une chaise. Forcément, quand vous voyez ça, vous comprenez que, pour atteindre un maximum d’efficacité, il faut savoir en faire un minimum. Et c’est tout un art, qui était, dès le début, celui de Charlie Watts.

