Very Good Trip du lundi 30 mai 2022

Le chanteur, musicien et acteur Harry Styles en concert au Rockefeller Plaza le 19 mai 2022 à New York. © Getty / Gilbert Carrasquillo/GC Images

Quelque chose du regretté Prince dans ce cri final pour ponctuer ce nouveau titre signé Harry Styles, « Music for a Sushi Restaurant ». Pas seulement dans le cri, d’ailleurs. Le rythme, le style, la couleur jazzy, tout évoque Prince. Une mélodie qui donne envie de sourire, de danser, quel que soit votre âge, le style de musique que vous aimez. C’est assez rare, aujourd’hui, d’entendre des chansons qui font tomber les murs entre les générations et ça mérite d’être salué.

Alors, bon, si vous avez moins de trente ans, vous trouverez sans doute superflu que je vous raconte qui est et d’où vient Harry Styles. Pour les autres, en revanche, peut-être un résumé s’impose-t-il. Harry Styles s’est distingué à l’âge de seize ans, en 2010, en participant à une émission de télé-crochet de la télévision britannique. Avec d’autres candidats, il a créé un boy band, One Direction, quatre Anglais blancs, dont lui, plus un Irlandais, qui a connu un immense succès international dans le monde entier. Juste avant le tsunami qu’a représenté l’arrivée de la K-Pop sur le marché occidental, en 2017, et du boy band BTS. Avant ça, le britannique One Direction passionnait les très jeunes, surtout des très jeunes filles, dans la première moitié des années 2010.

Des cinq garçons, enfin, ils n’étaient plus que quatre à la fin, Harry Styles est le seul à être passé au statut de superstar internationale. L’inattendu et l’intéressant pour nous, ce sont les goûts musicaux de Harry Styles qui le poussent vers des styles d’autrefois auxquels lui et son équipe sont capables de donner une fraîcheur très contemporaine.

Harry apprécie beaucoup le versant funky-soul de Paul McCartney, que celui-ci a mis en avant au sein de son groupe Wings, dans les années soixante-dix, et puis un certain rock jazzy californien très cool et élégant, celui des Doobie Brothers ou de Steely Dan, new-yorkais mais au style très californien. Harry Styles connaît par cœur toute la discographie de Steely Dan, sans doute est-ce son père, qui travaillait dans la finance, qui l’a initié. Il a poussé très loin sa passion pour une certaine musique populaire savante des années soixante-dix.

Programmation musicale :