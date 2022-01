Pour fêter la sortie de leur prochain album "The Tipping Point", dont la sortie est prévue pour le 25 février, Very Good Trip fête le retour des Tears for Fears toute la semaine.

Le groupe Tears for Fears en concert à Milan (Italie) le 23 février 2019 © Getty / Elena Di Vincenzo/Archivio Elena Di Vincenzo/Mondadori